靠反中選市長？
在大罷免大失敗後歸於沉寂的民進黨立委沈伯洋，近日有滿血復活之勢。因被大陸以「分裂國家罪」為由發布全球通緝，加持了他的「抗中」形象，不僅聯電創辦人曹興誠力薦他選2026台北市長，綠營網民也紛紛鼓譟，有趣的是，藍白不少政治人物也對此事樂見其成，堪稱少見的朝野共識。
沈伯洋17日以「戰士很難選自己的戰場」為由，首度鬆口表示：看黨中央怎麼樣，「我就怎麼做」，這讓沈選台北市長一事似乎有譜了，就等賴總統的拍板了。
大陸重慶公安局日前以分裂國家等理由，宣布全面通緝沈伯洋，但沈伯洋隨後現身德國參加國會聽證會，還表示他現在更愛出國，如此高調的舉動立刻引發綠營情緒澎湃，曹興誠連續2次力拱民進黨徵召沈伯洋參選台北市長，大喊「投沈伯洋一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」云云，把台北市長選舉上綱到反中抗中。
外界認為，民進黨若真徵召沈伯洋參選台北市長，就是打算循之前的「陳時中模式」，以沈的高聲量及抗中色彩吸引綠營基本教義派。2022年台北市長陷入三腳督之戰，蔣萬安在藍白不合下，仍大贏陳時中10個百分點勝出。
如今在蔣萬安施政受肯定，且疑美論、疑賴論盛行的氛圍下，沈伯洋想在2026靠反中紅利當選台北市長，難度比陳時中更高。這也難怪連國民黨副主席蕭旭岑都希望民進黨把沈伯洋「當寶提名」。
對沈伯洋來說，抗中真是一門好生意，一再助益他的政治生涯，但台北市民是不是願意選個只會滿嘴抗中的「黑熊市長」，賴清德可得掂量掂量。
