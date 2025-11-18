靠吃解決熊害？日野味餐廳暴紅「一客5500日圓」供不應求

隨著日本全國野生熊出沒事件頻繁發生，一家由獵人經營的野味餐廳每日客滿，引發關注。透過食用經獵捕處理的熊肉，日本正嘗試將過度繁殖的熊群數量控制在適當水平，開啟了一種新的野生動物管理方式。

據《朝日電視台》17日報導，在埼玉縣奧秩父山區，楓葉已染成鮮紅色，一家名為「きのこの里 鈴加園」的餐廳隱身於此。這家餐廳以提供山川採集的食材製作的鄉土料理聞名，顧客可以一邊欣賞紅葉，一邊品嚐特色美食。

餐廳入口處擺放著熊的標本，店內座無虛席。一位來自神奈川的20多歲顧客表示：「因為平常很難有機會吃到熊肉，所以想嘗試看看。正是因為最近有許多關於熊的新聞，才特別注意到這家店。」

招牌料理「熊豬鹿」石器燒套餐5500日圓。 （圖／翻攝X「aqua7974」）

一名來自大陸的女性顧客已是第三次光顧這家餐廳。當天剛好90歲生日的另一位女性顧客也表示熊肉是她的最愛。還有一位30多歲的男性顧客特地從東京花了3小時車程前來品嚐熊肉。對於熊肉的味道，這位東京顧客評價道：「完全沒有腥味，非常容易入口。肉的味道很紮實，新鮮且有飽足感。很美味。在不得不失去熊的生命的情況下，不僅僅是結束牠的生命，通過食用牠們，能感受到一種感恩。」

近日，熊的出沒在日本各地引起騷動。在秩父市，目擊熊的報告不斷增加，去年度有37起目擊案例，而今年度已經達到57起。

餐廳所提供的熊肉，來自兩天前在店附近的陷阱中捕獲的一頭成年公熊的前腿。由鈴加園的鈴木公士專務負責解體處理後，才提供給顧客食用。鈴木專務解釋：「夏天脂肪較少的時候，肉色會更粉紅一些。當脂肪增加時，肉就會變成紅色的優質肉。」

餐廳的招牌料理是將熊肉與野豬肉和鹿肉一起盛裝的石器燒套餐，還附上河魚鹽烤和新鮮蔬菜，是一道令人滿足的豐盛菜單，一人份售價5500日圓。

同時也是現役獵人的鈴木專務表示：「因為從事狩獵的人年年減少，野生動物就會增加。照顧山林的人也變少了。這些原因導致熊下山到人類居住區。如果不適度消費熊和野豬等野生動物，很難將牠們的數量恢復到適當水平。」

然而，將熊用於食用並非易事。在許多情況下，被捕獵後的熊無法食用，只能進行廢棄處理。11月14日，日本前首相石破茂以自民黨「野味議員聯盟」會長的身分，在會議上親自品嚐了熊肉叉燒，並呼籲通過食用來控制熊的數量。

鈴木專務認為這種廢棄處理很可惜：「在我們這裡，熊骨可以用來熬高湯，牙齒和爪子可以加工成飾品，幾乎沒有需要丟棄的部分。只要放血處理得當，熊肉就不會有腥味，可以美味食用。希望大家能親自品嚐一次。」

