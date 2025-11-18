靠吃解決熊害？日野味餐廳暴紅「一客5500日圓」供不應求
隨著日本全國野生熊出沒事件頻繁發生，一家由獵人經營的野味餐廳每日客滿，引發關注。透過食用經獵捕處理的熊肉，日本正嘗試將過度繁殖的熊群數量控制在適當水平，開啟了一種新的野生動物管理方式。
據《朝日電視台》17日報導，在埼玉縣奧秩父山區，楓葉已染成鮮紅色，一家名為「きのこの里 鈴加園」的餐廳隱身於此。這家餐廳以提供山川採集的食材製作的鄉土料理聞名，顧客可以一邊欣賞紅葉，一邊品嚐特色美食。
餐廳入口處擺放著熊的標本，店內座無虛席。一位來自神奈川的20多歲顧客表示：「因為平常很難有機會吃到熊肉，所以想嘗試看看。正是因為最近有許多關於熊的新聞，才特別注意到這家店。」
一名來自大陸的女性顧客已是第三次光顧這家餐廳。當天剛好90歲生日的另一位女性顧客也表示熊肉是她的最愛。還有一位30多歲的男性顧客特地從東京花了3小時車程前來品嚐熊肉。對於熊肉的味道，這位東京顧客評價道：「完全沒有腥味，非常容易入口。肉的味道很紮實，新鮮且有飽足感。很美味。在不得不失去熊的生命的情況下，不僅僅是結束牠的生命，通過食用牠們，能感受到一種感恩。」
近日，熊的出沒在日本各地引起騷動。在秩父市，目擊熊的報告不斷增加，去年度有37起目擊案例，而今年度已經達到57起。
餐廳所提供的熊肉，來自兩天前在店附近的陷阱中捕獲的一頭成年公熊的前腿。由鈴加園的鈴木公士專務負責解體處理後，才提供給顧客食用。鈴木專務解釋：「夏天脂肪較少的時候，肉色會更粉紅一些。當脂肪增加時，肉就會變成紅色的優質肉。」
クマ肉出すジビエ店に客殺到 現役ハンター経営で連日満席 食べることで適正な数に https://t.co/2Ah9IriDif@tv_asahi_news
— テレ朝NEWS (@tv_asahi_news) November 17, 2025
餐廳的招牌料理是將熊肉與野豬肉和鹿肉一起盛裝的石器燒套餐，還附上河魚鹽烤和新鮮蔬菜，是一道令人滿足的豐盛菜單，一人份售價5500日圓。
同時也是現役獵人的鈴木專務表示：「因為從事狩獵的人年年減少，野生動物就會增加。照顧山林的人也變少了。這些原因導致熊下山到人類居住區。如果不適度消費熊和野豬等野生動物，很難將牠們的數量恢復到適當水平。」
石破氏、クマ肉に舌鼓 「ジビエで被害減」：
熊を食べて熊被害は減りますか？
①減らないし食べたくない
②減る
③その他
石破茂は相変わらずの食べ方だな https://t.co/rhQJVHX8tw pic.twitter.com/hgi8rwxYyN
— ぴろん🇯🇵 (@pirooooon3) November 15, 2025
然而，將熊用於食用並非易事。在許多情況下，被捕獵後的熊無法食用，只能進行廢棄處理。11月14日，日本前首相石破茂以自民黨「野味議員聯盟」會長的身分，在會議上親自品嚐了熊肉叉燒，並呼籲通過食用來控制熊的數量。
鈴木專務認為這種廢棄處理很可惜：「在我們這裡，熊骨可以用來熬高湯，牙齒和爪子可以加工成飾品，幾乎沒有需要丟棄的部分。只要放血處理得當，熊肉就不會有腥味，可以美味食用。希望大家能親自品嚐一次。」
延伸閱讀
高市犯眾怒？南韓議長憂日本修憲「可發動戰爭」：絕無法容忍
孤注一擲豪賭？傳高市早苗或突擊參拜靖國神社
加大施壓高市早苗？陸今起連8日在黃海南部展開「實彈射擊」
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
毒雞蛋延燒！石崇良擴大查驗「點名籠飼」 蛋農轟：劃錯重點！
「芬普尼」雞蛋風暴持續延燒，衛福部長石崇良日前表示將擴大查驗市售雞蛋，主要鎖定風險較高的「籠飼蛋」，直指洗選蛋上標註「編號C」的籠飼蛋為主要查核對象。此言論引發蛋農強烈反彈，同時彰化縣文雅畜牧場管制中的四萬顆雞蛋外流事件，更使毒蛋風波擴大，彰化縣府已宣布將對全縣933家蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測。中天新聞網 ・ 5 小時前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 1 天前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 1 天前
驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」
日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON商場事件，這隻體長約80公分的熊在商場內逗留約2小時後遭射殺。同時，上智大學研究團隊近期發布「熊出沒AI預測地圖」，盼能減少人熊衝突事件。中天新聞網 ・ 1 天前
日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
森崴能源風電案踩雷...今再吞綠燈股價失守40元大關
綠電跌跌不休...受第三季認列風電案踩雷虧損影響，森崴能源（6806）今（17）日再度開盤鎖跌停的慘況，雖然掛賣單量收斂，不過開盤截稿為止仍未打開，股價觸及39.7元。至於其他綠電股則採取行動，如跌破百元關的雲豹能源決定買回庫藏股3000張救市，股價今日小有起色。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
高雄月世界驚現「2層樓高垃圾山」環保局破袋：台南來的
高雄燕巢區月世界驚傳山坡地遭人棄置大量垃圾，17日上午高雄市環保局接獲通報後，立刻派員前往稽查，現場可見垃圾已經堆成2層樓高，並瀰漫惡臭味，環保局人員破袋檢查，發現是台南等地區的垃圾，目前已調閱監視器，追朔是否有不法廠商涉案。中時新聞網 ・ 1 天前
地球正向我們發出警告！十張圖看懂氣候危機
隨著第30屆聯合國氣候變化大會召開，氣候危機成為全球關注的焦點。看看氣溫上升給我們的地球帶來了哪些改變。德國之聲 ・ 1 天前
月世界山坡遭棄置大量垃圾 高市環保局全面追查不法來源
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局接獲檢舉，指燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質，今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定移送法辦。 環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。 環保局強調，全案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。查看原文更多Newtalk新聞報導「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評新頭殼 ・ 1 天前
國家公園光電板設限 藍委示警新國土災難：綠甘願當幫兇
立法院14日三讀通過《環評法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，及40公頃以上的光電，都需經環評把關。藍委陳菁徽怒轟民進黨甘願當破壞環境的幫兇，更示警20年後將有光電板報廢潮。中時新聞網 ・ 1 天前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 小時前
日月潭外來種"魚王易主"? 魚虎捕撈量減少皇冠三間活躍
中部中心／黃毓倫、林進龍、張家維 南投報導日月潭之前遭魚虎入侵，影響生態，南投縣府每年夏天電撈魚虎球，移除魚虎幼體，但今年節氣已過立冬，電撈量只有八百多尾，創歷年新低。縣府說，電撈量連年創新低，除了是釣客幫忙釣，官民合作達到成效，但也不排除，跟新興外來魚種皇冠三間有關！民眾：「這隻魚虎終究逃不了，恭喜你成為餐桌上的美食佳餚。」比手掌還大上三倍的魚虎，過去曾經是橫行日月潭，造成生態浩劫的外來魚種，政府出手防治魚虎，每年夏天電撈魚虎球，數量成千上萬，但今年至今只撈到八百多尾。農業處不排除，可能受到人工移除、氣候因素，或者是又新的外來種，導致今年電撈魚虎球數量銳減。（圖／民視新聞）南投縣政府農業處副處長曾銀位：「牠減少的原因除了我們，縣政府的努力之外，是不是也有另外不小心，又有民眾放生一些，可能皇冠三間魚，牠可能也會吃魚虎的情形，那也有可能說，最近氣候的驟變，讓牠魚虎一下子無法適應，台灣的多變的氣候。」縣府農業處不排除，日月潭可能有新興魚種活躍，成為繼魚虎之後的新興霸主。皇冠三間有沒有可能成為日月潭新興霸主，有待觀察。（圖／民視新聞）日月潭釣客一等高：「很多人會以為說皇冠三間，在日月潭出現之後，會不會成為日月潭的，新一代霸主潭中惡霸，那以我個人來講的話，是覺得比較不太有可能性，基本上牠無法跟魚虎做抗衡，因為魚虎在日月潭，目前發現最大的體型，是將近1米多，皇冠三間到目前在網路上，人家有在分享的資訊大概，最大也不會超過60公分。」釣客認為皇冠三間對魚虎的影響不大，會不會在日月潭成為下一個大爆發的魚種，還有待觀察！原文出處：日月潭外來種「魚王易主」？ 魚虎捕撈量減少皇冠三間活躍 更多民視新聞報導日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代日月潭像世界最美小鎮！外國人必去 網驚：吹太大希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元民視影音 ・ 1 天前
高雄月世界旁驚見"垃圾山"飄惡臭 環保局全力追查
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山。（圖／民視新聞）從護欄往下望，滿山滿谷的垃圾，有塑膠袋、瓶瓶罐罐，還伴隨著臭味，但這裡可不是垃圾掩埋場，而是高雄知名景點月世界周邊的山坡地。燕巢區金山里里長林順輔表示，這邊原本是空氣蠻好的，怎麼有聞到一股臭味，又有很多里民就打電話進來跟我說，知不知道哪裡有被倒垃圾。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源。（圖／民視新聞）里長說，里民11月初反應，半夜有大車經過被吵醒，以為是附近工程在施工，隔天到現場看，卻沒發現任何施工痕跡，覺得可疑，於是通報里長，隨後沿路巡查，才發現，高達數十噸的垃圾，被惡意傾倒，已堆疊成一座小山。當地里民表示，嚇到啊，我想說怎麼會來這裡倒垃圾，這不就是半夜來的。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山，擔心造成生態汙染，環保局獲報，也派清潔車到場清理。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源，初步調查，是成堆的家用廢棄物，而且透過這些垃圾的分析，發現絕大部分是來自外縣市。當地里民表示，根本這個垃圾從哪裡來的，不曉得啦，應該要叫里長爭取這邊要裝監視器。高雄市環保局副局長高宗永表示，我們大概有初步查獲，是台南等地區，因為廢棄物它的來源跨越好幾個地方。是不是外地不肖業者趁著深夜，將大量廢棄物載到高雄傾倒，環保局已向附近民宅調閱監視器，要全力追查到底是誰偷倒垃圾，後續也將依違反廢清法，裁處6千元到3百萬元不等罰鍰。原文出處：高雄月世界旁驚見「垃圾山」飄惡臭 環保局破袋調查「大多來自台南家庭垃圾」 更多民視新聞報導美濃大峽谷案廢土來源曝光！不法集團勾結土資場 15人重金交保基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主「多納黑米季」盛大登場祭典 青年會領聖火開道族人齊聚慶豐收民視影音 ・ 1 天前
TOYOTA「一車一樹」100萬棵植樹達成紀念活動9年行動凝聚全台車主力量，為海岸線種下永續希望
TOYOTA「一車一樹」100萬棵植樹達成紀念活動9年行動凝聚全台車主力量，為海岸線種下永續希望SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前