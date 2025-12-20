靠咖啡煉金之小店求生存戰術

複製星巴克就能賺錢？還是看得到吃不到？路易莎上市上櫃之路走得辛苦，毛利只有1-2％，所謂的咖啡鍊金術到底要加什麼料？小店如何出頭天？

從星巴克開始，連鎖咖啡廳一直被認為只要門市夠多規模夠大，就能不斷複製成為效率極高的煉金方式。不過，真的有所謂的咖啡煉金術嗎？以路易莎而言，從小店起家到近年興櫃掛牌到撤回，到底中間又有什麼困難？

其實，路易莎不是不賺錢，而是沒辦法光靠咖啡賺到「可以上市程度的錢」。從帳面上細看路易莎，不難看見這個品牌多年來的努力與擴張，除了門市數量高過500間，整體而言，毛利只有2％左右的實際狀態，加上人力、租金、原物料成本，讓咖啡成為市場上最棒的「流量型商品」，而非「高毛利商品」。

首先，由於咖啡在台灣的結構，不只從超商，連鎖與個體的全面紅海產品結構，不只有多競爭型態。而價格天花板也早已經鎖死在80至150元間。

這樣的情況，連鎖咖啡品牌成為不能大幅調價、規模愈大，愈不容易節省管理成本，以及不容易把品牌轉成資產的最辛苦「三不狀態」。當門店愈多，各式各樣的開愈多管愈累，導致利潤愈薄，也讓進入資本市場更加困難。那成長率不好看只能用併購「做出成長」，併購的好處是什麼？不用等，買進來就算你的營收。這是最典型的「財報工程」。

那為什麼「小店反而有機會」成為煉金術大師呢？核心結論一句話：連鎖靠「效率」，小店要靠「不可複製性」。因此，小型咖啡廳想出頭天，反倒可以在以下的幾種方式上努力。

首先，小店不賣咖啡本身，而是賣「你這個人」，從世界觀與生活故事，讓咖啡成為入場券。再來，就是把咖啡變成「體驗的一部分」，而不是主角。你不是賣「單品」，而是賣氣氛與驚喜。在你喝咖啡的這一小時裡，你的感受發生了什麼變化？

總而言之，小型咖啡廳要提升的並非單純客單價，而是提升來客品質，各式各樣的聯名與品牌獨立IP化，讓更多相關單純產品能變得商品化，搭配個人顧問與專業內容輸出，反倒能打造更大的可能性。

你要走的咖啡之路是煉金術大師還是財報工程師呢？你會怎麼決定你的咖啡之路，是夢想還是現實？