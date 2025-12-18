靠夾腿器「躺著就能瘦」太誇張 廣告不實遭公平會開罰

【記者許麗珍／台北報導】公平會開罰風尚優選有限公司20萬元罰鍰，原因是該公司 廣告刊載「躺著滑手機就能瘦」等內容，因無事實根據，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，風尚優選有限公司於躺品生活選物網銷售「智能計數美腿器Plus 凱格爾夾腿器」商品，廣告刊載「每天堅持200下=慢跑30分鐘」、「躺著滑手機就能瘦」等內容並無事實根據。

公平會表示，該廣告給人整體印象為使用該商品200下的運動效果，等於慢跑30分鐘，且躺著滑手機邊使用夾腿器商品，就能達到瘦身效果。

但經公平會調查發現，該公司廣告內容是參考同業廣告，因疏忽未審查商品功效，事實上並無相關醫學的學理依據佐證，另根據專業機構意見，該商品廣告宣稱的運動效果，於醫學上無相關減肥學理依據，因此該商品廣告相關宣稱，屬於虛偽不實及引人錯誤的表示。

公平會提醒業者，類似瘦身廣告進行不實宣稱一再發生，公平會為維護公平競爭環境，仍會持續積極執法，因此再提醒業者，如在廣告上要宣稱具有特定功效，要先查證及確保與實際情形相符，並有相關佐證資料，除避免誤導消費者外，也能免於受罰。

