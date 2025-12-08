「靠學校吃學校」 年僅45歲的北京大學原副校長遭開除黨籍與公職

北京大學原副校長任羽中。翻攝網路



中國官媒週一（8日）通報，今年9月遭公告因貪腐而投案被查的北京大學原副校長任羽中，因權錢交易，「靠校吃校」，週一遭到中國共產黨公告開除黨籍與公職的「雙開」處分。

包括央視新聞等中國官媒報導稱，「經查任羽中喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用工作中為他人謀取利益。」

他還「違規擁有非上市公司股份；毫無紀法底線，公器私用，『靠校吃校』，搞權錢交易，利用職務便利為他人在教育培訓、升學就業等方面謀利，並非法收受巨額財物。」

因此，中共中紀委獲得中共中央批准，開除任羽中的黨籍與公職。這是任羽中遭移送法院，準備遭判重刑的開端。

這項公告中的用詞顯示，任羽中的落馬，與先前傳聞的在北大招生收賄有相當的關連。任羽中長期掌管北大的人事與招生業務，這些職位都是相當有利可圖的貪腐重災區。

1980年出生的任羽中是相當年輕的「80後」官員，他1998年以四川省「文科狀元」的考試第一名身分，進入北京大學攻讀國際關係，取得博士學位後留在北大的官僚體系中，持續獲得重用升職，最終在2024年3月成為北大副校長。

今年7月中旬後，任羽中從公眾視野中消失，9月17日被通報已經因「嚴重違法違紀」，向中共「主動投案」。

