靠山馬杜洛應聲倒下 古巴頓失「教父」秒陷65年最黑暗時刻
《彭博新聞》報導，在美軍以迅雷不及掩耳速度將委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)迅速帶離加拉加斯並送往紐約受審後，儘管委內瑞拉長期盟友古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)立刻表達強烈捍衛委國與古巴立場，但現實上，馬杜洛遭逮捕恐讓委、古長期資源交換體系瓦解，古巴等於頓失猶如「教父」般存在的國際盟友，正走入65年來最黑暗時刻。
報導指出，數十年來，委內瑞拉以石油與資金援助，換取古巴提供醫師、教師與安全人員，支撐這個共產政權運作。如今，這套交換體系正隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭逮而岌岌可危。報導表示，隨著馬杜洛倒台，古巴頓失最重要的國際盟友，使得該國原本已十分嚴峻的經濟與能源困境勢必將更惡化，糧食、藥品與基本民生物資的短缺也將更加明顯。
美國哈瓦那顧問集團(Havana Consulting Group)總裁莫拉萊斯(Emilio Morales)形容馬杜洛倒台對古巴的影響表示：「他們等於失去了教父，一個長期替他們買單的金主，現在徹底破產了，他們要怎麼活下去？」
委國油輪遭禁正在癱瘓古巴經濟與社會
根據德州大學能源研究所研究員皮尼翁(Jorge Piñon)的估算，古巴每日約需10萬桶原油才能維持運作，但本國產量僅能供應其中的五分之二。十年前，委內瑞拉的供油足以完全滿足古巴需求；然而在美國總統川普政府從上月(2025年12月)開始扣押油輪之前，委內瑞拉對古巴的供應量大幅降至每日約3萬5千桶。
燃料短缺正導致古巴出現大規模、足以癱瘓經濟的停電。農業生產與觀光業也跌至數十年來的最低水準。全國總人口五分之一約逾200萬人無法穩定取得安全飲用水。
報導表示，燃料危機的後果已清楚反映在人口結構上：過去十年間，古巴人口萎縮了15%。政府預估，到2050年還將再流失20%。壓力跡象無所不在，從垃圾無法即時清運、貨架空空如也，到蚊媒疾病快速蔓延，這在過去曾以醫療體系聞名全球的國家，顯得格外諷刺。
日前美國總統川普甚至向《紐約郵報》表示：「古巴會自己倒下。」暗示哈瓦那政權虛弱到不需要動用軍事力量就可能自行崩潰。就連身為古巴移民的美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也直言，古巴領導層應對馬杜洛遭移除「感到擔心。」
華府策略正阻止「救世主」現身古巴
華府策略的關鍵之一，在於阻止其他國家向古巴填補委內瑞拉留下的資金缺口。墨西哥、俄羅斯與伊朗過去曾在某些時期向古巴供應燃料，但規模始終不足以支撐其經濟正常運轉，甚至在與美國貿易談判之際，墨西哥去年對古巴的石油出口已降至每日約7千桶，遠低於2024年最高時的2萬2千桶。
古巴研究團體(Cuba Study Group)執行長赫雷羅（Ricardo Herrero）認為：「西半球內，沒有任何盟友會為了古巴而甘冒對美關係更為惡化的風險，同樣也很難想像俄羅斯、中國或其他國家會出手相救。」
赫雷羅還表示，即便古巴能找到新的燃料供應國，也不太可能再享有委內瑞拉過去提供的「優惠條件」。任何新的「救世主」都必須同時承擔古巴的信用風險，以及與美國對立的政治代價。並認為古巴已經沒有選項，「經濟將被徹底摧毀。」
不過有鑑於古巴政權過去展現過驚人的韌性，古裔美籍歷史學者佩提耶拉(Andres Pertierra)提醒，不應過早將委內瑞拉視為攸關生死的唯一盟友，認為古巴仍可能透過其他國際夥伴，尋找某種程度上替代委內瑞拉的方案。
古巴革命以來最黑暗時刻
皮尼翁也坦言，他想不到還有哪個國家願意與古巴進行以物易物的燃料交換。因此，他也在思考，美國是否會在短期內仍默許委內瑞拉持續對古巴供油，同時也要觀察委內瑞拉接替政權要如何對待古巴，至少目前代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)雖是馬杜洛的堅定盟友，但外界普遍認為，她對哈瓦那的同情程度不及前任。
哈瓦那顧問集團總裁莫拉萊斯（Emilio Morales）認為，一旦雙方關係徹底斷裂，對古巴領導層造成的衝擊將難以量化。因為「這不只是燃料的問題，而是金錢的斷流、影響力的喪失，以及對第三方的控制力消退。他們從未承受過這樣毀滅性的打擊。」
儘管古巴曾挺過美國多次試圖推翻其領導層的行動，也熬過1980年代蘇聯解體後的長期經濟重創，但分析人士普遍認為，如今的處境更加險峻。赫雷羅強調：「古巴正處於過去65年來最黑暗的時刻，沒有人知道，它最終會以什麼樣的形式走出這場危機。」
延伸閱讀
解碼國際／美國強勢干預委內瑞拉 考驗川普選舉年統領共和黨能力
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 58
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 295
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 53
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 145
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 195
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 11
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 60
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1