靠山馬杜洛應聲倒下 古巴頓失「教父」秒陷65年最黑暗時刻

《彭博新聞》報導，在美軍以迅雷不及掩耳速度將委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)迅速帶離加拉加斯並送往紐約受審後，儘管委內瑞拉長期盟友古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)立刻表達強烈捍衛委國與古巴立場，但現實上，馬杜洛遭逮捕恐讓委、古長期資源交換體系瓦解，古巴等於頓失猶如「教父」般存在的國際盟友，正走入65年來最黑暗時刻。

報導指出，數十年來，委內瑞拉以石油與資金援助，換取古巴提供醫師、教師與安全人員，支撐這個共產政權運作。如今，這套交換體系正隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭逮而岌岌可危。報導表示，隨著馬杜洛倒台，古巴頓失最重要的國際盟友，使得該國原本已十分嚴峻的經濟與能源困境勢必將更惡化，糧食、藥品與基本民生物資的短缺也將更加明顯。

美國哈瓦那顧問集團(Havana Consulting Group)總裁莫拉萊斯(Emilio Morales)形容馬杜洛倒台對古巴的影響表示：「他們等於失去了教父，一個長期替他們買單的金主，現在徹底破產了，他們要怎麼活下去？」

委國油輪遭禁正在癱瘓古巴經濟與社會

根據德州大學能源研究所研究員皮尼翁(Jorge Piñon)的估算，古巴每日約需10萬桶原油才能維持運作，但本國產量僅能供應其中的五分之二。十年前，委內瑞拉的供油足以完全滿足古巴需求；然而在美國總統川普政府從上月(2025年12月)開始扣押油輪之前，委內瑞拉對古巴的供應量大幅降至每日約3萬5千桶。

燃料短缺正導致古巴出現大規模、足以癱瘓經濟的停電。農業生產與觀光業也跌至數十年來的最低水準。全國總人口五分之一約逾200萬人無法穩定取得安全飲用水。

報導表示，燃料危機的後果已清楚反映在人口結構上：過去十年間，古巴人口萎縮了15%。政府預估，到2050年還將再流失20%。壓力跡象無所不在，從垃圾無法即時清運、貨架空空如也，到蚊媒疾病快速蔓延，這在過去曾以醫療體系聞名全球的國家，顯得格外諷刺。

日前美國總統川普甚至向《紐約郵報》表示：「古巴會自己倒下。」暗示哈瓦那政權虛弱到不需要動用軍事力量就可能自行崩潰。就連身為古巴移民的美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也直言，古巴領導層應對馬杜洛遭移除「感到擔心。」

華府策略正阻止「救世主」現身古巴

華府策略的關鍵之一，在於阻止其他國家向古巴填補委內瑞拉留下的資金缺口。墨西哥、俄羅斯與伊朗過去曾在某些時期向古巴供應燃料，但規模始終不足以支撐其經濟正常運轉，甚至在與美國貿易談判之際，墨西哥去年對古巴的石油出口已降至每日約7千桶，遠低於2024年最高時的2萬2千桶。

古巴研究團體(Cuba Study Group)執行長赫雷羅（Ricardo Herrero）認為：「西半球內，沒有任何盟友會為了古巴而甘冒對美關係更為惡化的風險，同樣也很難想像俄羅斯、中國或其他國家會出手相救。」

赫雷羅還表示，即便古巴能找到新的燃料供應國，也不太可能再享有委內瑞拉過去提供的「優惠條件」。任何新的「救世主」都必須同時承擔古巴的信用風險，以及與美國對立的政治代價。並認為古巴已經沒有選項，「經濟將被徹底摧毀。」

不過有鑑於古巴政權過去展現過驚人的韌性，古裔美籍歷史學者佩提耶拉(Andres Pertierra)提醒，不應過早將委內瑞拉視為攸關生死的唯一盟友，認為古巴仍可能透過其他國際夥伴，尋找某種程度上替代委內瑞拉的方案。

古巴革命以來最黑暗時刻

皮尼翁也坦言，他想不到還有哪個國家願意與古巴進行以物易物的燃料交換。因此，他也在思考，美國是否會在短期內仍默許委內瑞拉持續對古巴供油，同時也要觀察委內瑞拉接替政權要如何對待古巴，至少目前代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)雖是馬杜洛的堅定盟友，但外界普遍認為，她對哈瓦那的同情程度不及前任。

哈瓦那顧問集團總裁莫拉萊斯（Emilio Morales）認為，一旦雙方關係徹底斷裂，對古巴領導層造成的衝擊將難以量化。因為「這不只是燃料的問題，而是金錢的斷流、影響力的喪失，以及對第三方的控制力消退。他們從未承受過這樣毀滅性的打擊。」

儘管古巴曾挺過美國多次試圖推翻其領導層的行動，也熬過1980年代蘇聯解體後的長期經濟重創，但分析人士普遍認為，如今的處境更加險峻。赫雷羅強調：「古巴正處於過去65年來最黑暗的時刻，沒有人知道，它最終會以什麼樣的形式走出這場危機。」

