〈靠岸〉林宇中自爆1隱疾！認「世界天翻地覆」出道20年近況曝光

馬來西亞歌手林宇中出道20週年之際，日前帶著全新單曲〈耳石〉登上廣州中央車站展演中心，舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站。這首新作靈感源自林宇中親身經歷的「耳石症」，這是一種讓人失去平衡、天旋地轉的疾病，他將這段身體失衡的真實感受轉化為情感隱喻，描寫人在愛與別離中如何重新找回心靈的重心。

林宇中日前舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站。（圖／捌壹伍文化提供提供）

林宇中在演唱會首度演唱〈耳石〉，全場聽眾在音樂中共同經歷「失衡歸位」的過程。他透露經歷耳石症期間，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。

林宇中「靠岸20」巡演以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應。特別的是，演出中設有「心意卡」互動環節，他抽出觀眾留言並親自朗讀，一位歌迷寫道「你的歌陪我走過最黑暗的時光」，他幽默回應「你不要想不開啊！你看你還有大家呢」，氣氛溫馨又真誠。

林宇中將病痛寫成新歌〈耳石〉。（圖／捌壹伍文化提供提供）

2005年出道的林宇中，曾勇奪第17屆金曲獎最佳新人獎，也是首位拿下該獎項的大馬歌手，代表作〈靠岸〉、〈淋雨中〉、〈下半輩子〉至今仍是不少歌迷的青春回憶。如今迎來出道20年，他表示：「靠岸不是結束，而是我們一起重新出發的地方。謝謝20年來還在這裡的你們。」

