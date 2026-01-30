靠性商課程狂撈1億！「身體成X型」周媛遭立案調查 活動全被停止

網紅周媛「身體X型」影片爆紅。（圖／翻攝自微博）





中國一名自稱「性商教母」的網紅周媛，2018年創立「黑白顛性商學院」，主打利用高價情感訓練課程，協助女性提升自我認同，近期她在影片中以「我的身體形成一個X型」的示範教學爆紅，在社群掀起不少討論，不過，今（30）日有消息傳出中國官方針對周媛進行立案調查，並勒令停止線上線下活動。

周媛先前在影片中示範「眼神給出去，我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動啦？」的片段，在社群掀起模仿熱潮，但爆紅後不久，她的主帳號就因內容涉及傳播低俗資訊、物化女性，被抖音平台永久封鎖。據悉，周媛販售的各式課程曾吸引超過萬名女學員，光是課程收入就超過2400萬人民幣（約新台幣1.08億元）。

不過，根據陸媒《南方都市報》報導，有工作人員透露，由於近期風波影響，周媛名下「黑白顛性商學院」的線上課程內容將進行調整，目前仍在修復中，而線下課程仍維持正常運行，不過，根據《新黃河》報導指出，長沙市雨花區市場監督管理局似乎已對周媛進行立案調查，認為她涉嫌違反廣告法。

報導中提到，當地政府對周媛事件高度重視，已第一時間成立專案處理，目前正在進行全面調查，「相關部門已責令黑白顛周媛停止相關線上線下的一些社會行為」，至於周媛立案案由是否因違反廣告法，工作人員僅表示目前仍在調查中，後續將根據調查結果做出相應處理。

