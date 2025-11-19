靠意念就能夾娃娃？中國展出腦波機台引發排隊熱潮

中國「腦波夾娃娃機」在深圳亮相，靠著頭戴式裝置操控夾子，引發現場排隊熱潮。這款由深圳水母智腦公司推出的機台，只要玩家戴上裝置、配合頭部動作，夾子就會同步移動並夾起絨毛玩具，成為展場最受矚目的人機互動體驗。

不少民眾直呼新奇，認為操作方式比一般手動機台更有吸引力，沉浸感也大幅提升。本屆「中國國際高新技術成果交易會」主題涵蓋 AI 與機器人、低空經濟、未來科技、生物技術與醫療等，現場也展示多款 AI 玩具與 3D 列印客製化模型，呈現科技與休閒生活融合的最新樣貌。