靠投資賺3千萬資產！他參加「1聚會」心碎：我是笨蛋 真相曝眾人驚呆

男子靠著多年穩健投資，累積約3000萬日圓資產，因一場與同期同事的聚會，卻瞬間擊碎他的自信，讓他陷入深深的懊悔與自責。（示意圖／記者李鴻典攝）

許多人以為，只要累積足夠資產，就能過上宛如電影般精彩的退休人生。然而，日本一名64歲上班族的親身經歷卻顯示，真正動搖內心的，往往不是金額本身，而是無意間產生的比較。這名男子靠著多年穩健投資，累積約3000萬日圓（約新台幣600萬元）資產，未來還可每月領取超過20萬日圓（約新台幣4萬元）的退休年金，原本被親友視為「老後無憂」的人生勝利組。沒想到，一場與同期同事的聚會，卻瞬間擊碎他的自信，讓他陷入深深的懊悔與自責，也重新質疑自己12年來引以為傲的投資選擇。

他擁3千萬參加1聚會心碎 真相曝眾人驚呆



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的岡本先生（化名）在公司服務多年，一向謹慎踏實。52歲時，為了與妻子安心迎接退休生活，他拿出 500 萬日圓（約新台幣100萬元）作為投資起點，並固定每月投入7萬日圓（約新台幣1.4萬元）購買投資信託。

岡本自認風險承受度不高，因此不追逐高槓桿或短線暴利商品，而是以指數型基金為主，幾乎不看盤，讓投資自動運轉。12 年下來，累積投入約1500萬日圓（約新台幣301萬元），資產穩定成長至約 3000 萬日圓。從數字來看，這樣的成績已屬相當亮眼。

然而，這份成就感，卻在一次與同期同事的飲酒聚會中被徹底瓦解。酒過三巡後，一名同事拿出手機，秀出資產管理App螢幕上顯示的數字超過2億日圓（約新台幣4008萬元），並笑稱兩人幾乎在同一時間開始投資，只是自己選擇了加密貨幣與個股。

那一刻，岡本只覺得自己的 3000 萬日圓「微不足道」，甚至脫口而出：「我真是個笨蛋。」長年累積的自信，在短短幾分鐘內崩解。

不過，報導也揭露，這個看似耀眼的2億日圓背後，其實隱藏著岡本當下未能看見的代價。該名同事曾多次歷經市場劇烈崩跌，資產一度蒸發八成，長期失眠、承受龐大心理壓力，甚至引發家庭衝突。相比之下，岡本的投資歷程幾乎沒有劇烈起伏，假日能陪伴家人、與孫子相處，生活平穩而安定。

專家分析，岡本的懊悔並非來自投資失敗，而是陷入了「比較心理」的陷阱。當資產金額成為唯一評價標準，風險承受度、生活品質與內心的安定感，便容易被忽略。事實上，若岡本當年選擇高波動投資，是否真能承受壓力並堅持到最後，仍是未知數。

理財顧問指出，投資的本質並不是追求最大金額，而是協助個人實現原本設定的人生目標。岡本一開始想要的，只是「安心、不被金錢追著跑的老後生活」，而這個目標，其實早已達成。

報導最後提醒，投資成果不該用他人的帳面數字來衡量，而應回到自身價值與生活選擇。那些看似平淡、甚至「無聊」的穩健投資，或許沒有炫目的故事，卻可能是讓人生走得最長、也最穩的一條路。

