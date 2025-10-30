靠披薩撐起百億美元市值 翻轉美式超商模式

美國最新竄紅的披薩店，不是我們熟知的連鎖品牌，竟然是美國中西部本土品牌的連鎖便利商店。鎖定人口少的城鎮開分店，靠著現做的披薩、三明治，還有自有商品，在美國中西部打下江山，成為美國第三大的連鎖便利商店。

美國中西部加油站便利商店Casey's，以現烤披薩打響名號。店員妮可莉諾表示：「我們每天賣出大量披薩。」2025財年，食物與飲料銷售將達159億美元，年增超過10%。這是長期規劃的成果。

CNBC記者試吃後說：「嗯，這真好吃。」TikTok網紅介紹：「哈囉大家！來看Casey's五款美食。」這些推薦來自超商，而非專業披薩店。Casey's靠現做披薩，成為美國第五大披薩連鎖，市值188億美元。

食品市場分析主管克雷卡指出：「這是逐步成長。自2015年起，Casey's大量投資食品服務，常與Wawa、Sheetz並列領先者。」從80年代開始，店內提供早餐三明治、烘焙品、特色咖啡。今年成長率，超過美國速食業平均水平。

執行長雷貝茲表示：「我們曾賣熱三明治，但品質未達披薩標準。重新調整後，銷售額增75%，價格還調高。這證明優化流程、提升品質，就能吸引顧客。」店內還有350種自有品牌商品，與雜貨店競爭。

雷貝茲認為：「買披薩順手拿12罐啤酒？全國披薩連鎖做不到，得另外跑一趟。」七成店面位於兩萬人以下小鎮。店員拉森說：「鎮上沒其他選擇，這是一站式商店。」投資銀行研究主管夏馬補充：「Casey's是家鄉英雄。誰只為加油去？它是第五大披薩連鎖。」

擴張正加速。雷貝茲指出：「德州大城如達拉斯、奧斯汀外，從I-35到墨西哥邊境、I-45到路易斯安那，全屬Casey's範圍。全國還有數千社區等待進駐。」電動車增加，加油利潤減少。Casey's靠餐飲、雜貨加加油的模式，連結社區，穩固發展。

