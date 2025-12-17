靠撒幣拉攏宏都拉斯？北京嗆台灣「金元外交」 外交部反諷：非獨裁中國能理解

中美洲國家宏都拉斯總統大選結果懸而未定，但目前開票結果由2名在野黨候選人大幅領先，2人選前均曾表達有意與台灣復交。外交部長林佳龍日前受訪時表示，台灣的榮邦計畫是真心誠意地建構彼此的信任及繁榮，而非一時買賣關係，引來中國外交部嗆聲「濫施金元外交」注定失敗。對此，我國外交部今（17）日狠酸，榮邦計畫顯然不是心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像。

外交部長林佳龍上任後力推「榮邦計畫」穩固邦交國，希望藉此達到固邦、榮邦，甚至拓邦。林佳龍日前接受媒體專訪時，被問到台灣跟中國競爭宏都拉斯最大優勢為何？林佳龍回應，中國做過太多跳票的承諾，缺乏公信力，台灣模式則是榮邦計畫、良善力量，比起中國「竭澤而漁」、建交後就不管，台灣是「很真心誠意」地在建構信任及繁榮關係，而非一時的買賣關係。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日於例行記者會，回應中共北京市委會下屬機關報《北京日報》提問時表示，「台灣當局打著信任、繁榮的幌子，濫施金元外交，掩蓋不了其不擇手段謀獨的本質，欺騙不了輿論和黨內民眾。台獨勢力和民進黨當局逆歷史潮流而動，注定以失敗告終」。郭嘉昆宣稱，中國與宏都拉斯建交以來，各領域合作成果豐碩，有力增強宏國長遠發展能力。

外交部：榮邦計畫非短期交換，無涉金錢捐輸

對此，我國外交部今日透過新聞稿反擊，中國外交部以不實言論惡意污衊，試圖誤導國際社會、企圖破壞台灣作為國際可信賴合作夥伴的良好形象，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥謬論。台灣長期作為國際社會的良善力量，林佳龍就任後秉持「總合外交」的核心精神推動「榮邦計畫」，結合台灣優勢產業，回應友邦及理念相近國家的實際發展需求。

外交部指出，台灣透過榮邦計畫分享知識、經驗與技術，與夥伴國家共同打造最適切、最具效益的合作方案，實踐共榮互惠，相關成果廣獲各友邦、理念相近國家人民及政府的肯定和讚賞，經得起國際檢驗。榮邦計畫本質在於互利共榮，透過制度化、可長可久的合作模式，協助夥伴國家面對發展過程中可能遇到的結構性挑戰，提供具體可行的整體解決方案，目的絕非短期交換。

外交部表示，榮邦計畫並非一次性的計畫或資源投入，而是著眼於永續性的合作制度建置，目的在協助友邦及夥伴國家建立因應各項挑戰的發展韌性，無涉所謂「金錢捐輸」，更與此等論調毫不相干。話鋒一轉，外交部諷道，「這種以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是長期以威權思維操作對外關係、心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像」。​

指中國才濫施金元外交 外交部：宏國大選戳破欺世謊言

外交部批評，中國長期頻以不實承諾與空洞口號誘惑我友邦外交轉向，以廣大市場及投資等虛假謊言，誘使宏都拉斯等我國前友邦建交，才是真正濫施「金元外交」的一方。實際結果證明，包含宏都拉斯在內，非但未能獲得中方兌現建交承諾、得到預期的經濟利益，反而先面臨產業急遽崩潰、大量人口失業，及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，進而導致這些國家政府與人民對中國的不滿。

儘管宏都拉斯總統大選結果懸而未定，外交部表示，此次宏都拉斯大選的結果，顯然已經戳破中國外交部誆稱所謂「宏中建交以來為宏國人民帶來巨大福祉」的「欺世謊言」，再次證明中國誘惑宏都拉斯外交轉向的目的僅在壓縮我國際空間，全然無意協助宏國發展的險惡居心。

外交部呼籲，國際社會及相關前友邦國家，務必認清北京當局所謂「合作」往往只是包裹糖衣、華而不實的毒藥。台灣始終秉持善意、責任與價值導向，願與世界各國共同深化民主夥伴關係。國際社會也應正視中國威權擴張的真實面目與野心，對其不負責任的言行予以嚴正譴責，並持續與台灣攜手合作，共同捍衛民主價值，維護區域的和平、穩定與繁榮。

