靠政府預算能救退休金？ 「想想論壇」2文分析：年金制度更動應步步為營

「想想論壇」2文分析，年金制度更動應該步步為營。（示意圖，本刊資料照）

國民黨、民眾黨硬推反年改，前總統蔡英文今（6）日發文說，「年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金」。蔡英文所屬「小英基金會」創刊的《想想論壇》也推出2篇文章，讓大家一起思考。

「只靠政府預算，能不能救的了大家的退休金？」，想想論壇指出，從退撫基金第 9 次精算報告的未來現金流量分析來看，在沒有政府撥補的設算下，公務人員與教育人員退休基金收支短差，都將在20年後各自突破 1,000 億大關，而到了 2031 年勞保基金就會見底，餘額由正轉負。

​另外，年金制度的重大更動，應該步步為營。因為年金永續是維繫社會安定、國家發展最重要的基石，必須不分黨派與世代，持續推動改革、另闢新的專屬財源，方能打造世代公平與財務永續的退休金制度。

想想論壇也給出２篇文章，首先為「年金系列：迫切的危機》只靠政府預算 救不了大家的退休金」。喊停年改前，應該先讓社會充分瞭解各種年金財務真相，從軍公教勞農到國民年金，涵蓋約 1,457萬人民的退休基本保障制度，財務健康多已亮起紅燈。但如果用每年中央政府預算挖東牆補西牆，一定嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

​再者為「年金系列：財務須開源》越域引水擴增財源 延長年金壽命」，除了政府預算撥補，還有兩個「越域引水」挹注年金財源的方法，值得大家討論：一是指定用途加徵營業稅，目前台灣營業稅率堪稱全球最低，有空間調整；二是累積高達 6,000 億美元的外匯存底，目前繳庫金額只占1.1%，可思考在安全的前提下提升收益率，補充退休基金財源。

