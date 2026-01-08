靠新興菸品戒菸全是假！ 研究：更易「破戒」風險增1.54倍 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

抽「加熱菸」或「電子煙」等新興菸品，可以戒菸？如果相信這種說法，可就大錯特錯！國健署今（8）日指出，民眾常誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，然而日本大型長期追蹤研究的數據顯示，有意戒菸者若使用新興菸品，反而更不容易成功戒菸，還更可能「破戒」重新吸食紙菸，導致雙重使用，加深成癮。

成功戒菸的可能性顯著較低；更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，其重新吸食紙菸的風險增加了1.54倍 。

廣告 廣告

國內目前針對新興菸品，採取一禁一嚴管，全面禁止電子煙，而經過健康風險評估審查過關的加熱菸可以上市販售，國健署目前已針對2家業者、共14項加熱菸申請案作成有條件通過的行政處分。

國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害其實不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，呼籲民眾別被行銷手法誤導，應拒絕所有菸品、積極戒菸，才是保護健康的唯一方法。

民眾常誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，但國健署表示，日本大型長期追蹤研究已提供反證，數據顯示，有意戒菸者如果使用新興菸品，不但反而更不容易成功戒菸，還更可能「破戒」。

國健署指出，該研究結果顯示，有意戒菸者若使用新興菸品，其成功戒菸的可能性顯著較低；更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，曾戒菸者若接觸新興菸品，其重新吸食紙菸的風險增加了1.54倍 。這證實新興菸品無助於擺脫尼古丁依賴，反而常導致「雙重使用」，加深成癮。

國健署強調，菸商常宣稱新興菸品所產生的有害物質較少，但多項國際醫學期刊發表的實證顯示，這些產品對人體生理造成的危害不但是立即性且具體可見。研究指出，新興菸品所釋放的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因為熱裂解所產生的致癌毒素。

國健署說，另有研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。實驗顯示轉換使用新興菸品並無法改善肺部對細菌感染的清除能力，其造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食紙菸相近。

國健署提醒，無論是傳統菸品還是新興菸品，皆對健康有害，二手、三手菸菸害也會影響他人健康，國健署目前提供民眾多元戒菸服務如下：

免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63、Line通訊軟體ID：@tsh0800636363

全國近2,700家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120、網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx）

洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

硬拗「少子女化辦公室」存在？ 石崇良公開回應黃國昌

代理孕母今立法大戰 石崇良表態：修法僅涉「有子宮懷孕的生育權」

【文章轉載請註明出處】