靠民族主義大勝選舉！ 蔡正元：賴清德會是下一個高市早苗

日本眾議院改選結果出爐，自民黨總裁高市早苗率領該黨以壓倒性優勢獲勝，不僅席次單獨過半，執政聯盟更可一舉取得316席，突破修憲門檻。前立委蔡正元分析，高市早苗之所以能夠大勝，靠婦女與年輕人的大力支持，其中高市靠著激起民族主義情緒吸引年輕人選票，蔡正元預測，總統賴清德在下一次選舉可能成為另一個高市早苗。

高市早苗。（圖／路透）

蔡正元8日在中天《國際直球對決》節目中指出，日本婦女這次跑出來支持高市早苗，背後有其歷史性結構原因，因為日本女性認為高市早苗幫她們出了一口氣。至於年輕人的支持，蔡正元認為是因為年輕人右派化，這種傾向就如同台灣年輕人的台獨化一樣。在日本版的右派化中，年輕人希望日本能成為軍事上強大的國家。

蔡正元表示，任何主張把日本建設為軍事強權的政府，都會在這個過程中獲得龐大的權利，但未來一定會付出代價。他進一步分析，高市早苗給人的印象是敢抗中、為自衛隊正名、敢再武裝，甚至提到要廢除無核三原則，這些主張都擺明了立場，自然會激起民族主義情緒。

蔡正元預測賴清德在下一次選舉會效仿高市早苗的戰法。（圖／資料照）

針對台灣政局，蔡正元認為總統賴清德一定會從高市早苗的勝選中取得養份。他質疑賴清德除了民族主義這一招，還有別的招數嗎？蔡正元預測，賴清德下一次選舉可能會成為另一個高市早苗，丟出來的東西可能更加刺激。

蔡正元強調，高市早苗這次選舉已經夠刺激，每個競選活動、每個競選花招都跳脫傳統做法。因此他提醒，今年年底選舉，國民黨要特別小心應對。

