靠甜甜圈拉近距離！陳念琴私下「反差真面目」被抖出 金鐘主持人全說了

記者宋亭誼／台北報導

（左起）陳念琴、吳詩儀、屠潔、張筑涵、文姿云現身三立都會台全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》首映記者會。（圖／三立提供）

三立都會台全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》即將於1月18日起，每週日上午11點於三立都會台首播。曾獲雙金鐘肯定的主持人屠潔，今（13）日與多位台灣頂尖國手現身首映記者會分享拍攝辛苦談，選手們也罕見吐露心聲。

屠潔為《GO FOR GOLD 運科台灣隊》主持人兼製作人。（圖／三立提供）

「輕艇激流國手」張筑涵坦言，錄製節目比平時的訓練與比賽還要緊張，身為I人的她起初完全放不開，所幸在「空手道國手」文姿云的帶領下，她在節目中也被帶出不一樣的狀態。張筑涵提到，輕艇項目年齡限制相對少，甚至懷孕後也可以再回來比賽，而她個人目前最大的目標就是挑戰洛杉磯奧運。

被問到如何突破「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀的心防，屠潔分享，她和吳詩儀一起做體能訓練時哀嚎連連，起初對方完全不理會她，「到第二組她開始偷笑了，我想說耶我通過了一個心防」，吳詩儀笑說，她當下看到主持人如此投入，內心反而被打動。

屠潔跟陳念琴變熟則是某天拍攝結束後的互動，陳念琴主動推薦甜甜圈店，還特別叮囑要跟店家表示「念琴推薦的」，屠潔開玩笑詢問店家是否會打折或請客？沒想到陳念琴幽默回應：「不會送你，會送我」。

屠潔（右一）與吳詩儀（中）的搞笑互動曝光，左一為陳念琴。（圖／三立提供）

陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題還是會忍不住崩潰，「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」她也分享，許多時候在溝通與開導後，對方反而會因為被理解而哭出來。

至於大量數據分析是否會影響臨場判斷，吳詩儀認為關鍵在於選手能否靈活運用，尤其比賽中更考驗隨機應變的能力。已離開第一線賽場的文姿云也分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況，不過她也提醒，情蒐並非適合每一位選手，她曾因過度研究對手，反而在比賽時滿腦子都是對方，忘了自己的節奏。

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》自1/18起每週日早上11點在三立都會台首播、中午12點在上山下海過一夜YT頻道（上架），精彩內容每週六12:15亦可在中央廣播電台收聽。

