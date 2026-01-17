靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖

瘦瘦針不僅能降血糖，近年更吸引了減重者的目光，靠著它抑制食慾、延緩胃排空的功能，來達到理想體重。然而，愈來愈多報導指出，停用瘦瘦針後，許多人面臨了體重反彈的問題。國內一名30歲出頭的男子，只靠瘦瘦針減重，2個月減了10公斤，停藥3個月後，就胖回了6公斤之多。

高雄初日診所醫師劉曜增指出，瘦瘦針可幫助大腦產生飽足感，抑制食慾，減少對高熱量食物的慾望。去年上市的新產品，除了抑制食慾，還能讓胃排空變慢，不會一下子就感覺到餓，也因此成為當今最熱門的瘦身選項之一。然而，若沒有搭配生活習慣的改善，不健康地快速瘦身，大腦會判斷身體在「短暫鬧飢荒」，停藥後就會想辦法拉回原狀，甚至吃得比以前更多。

過去的研究顯示，使用瘦瘦針後停藥，多少還是會復胖。劉曜增分享，先前一項研究追蹤了單純靠瘦瘦針減重的民眾，發現1年內有三分之一的民眾體重回升；另一項針對去年上市新產品的研究，也追蹤了用藥9個月後停藥者，發現在1年半到2年間，原本減重20公斤的人，最終只實際減了8、9公斤。

劉曜增也提醒民眾，肥胖是慢性病，減重不應該追求速度或找偏方，建議找醫師、營養師共同設計適合的療程，結合飲食、運動來改善。曾有一名30多歲男性，使用瘦瘦針後，2個月減了快10公斤，停藥3個月就胖回6公斤，原來他常常吃宵夜，三餐都有炸物，且完全不運動。目前的他正在調整飲食、培養運動習慣，用藥的劑量已比以前要低，待達到目標體重，就能擺脫對瘦瘦針的依賴。

營養師姚蘊珈表示，現代減重趨勢轉向「陪跑模式」，營養師如同飲食教練，目標是讓個案學會應對外食、聚餐的技能。她提醒，碳水化合物與脂肪是維持身體機能的重要能量來源，若碳水攝取過低，身體改以蛋白質作為能量使用，導致肌肉難以維持、基礎代謝率下降，反而會讓減脂效果變得更差。

至於蛋白質的攝取，一般活動量者，每公斤體重攝取1公克即可；減脂期或有一般運動習慣者，可提升至1.2至1.5公克；若是高強度重訓族群，則建議1.6至2.0公克。運動後及時補充蛋白質與適量碳水，也能讓減脂與維持肌肉量的目標更易達成。