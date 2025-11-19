靠直播帶貨深化品牌 它穩住營收前三季小虧0.3元！

財經中心／余國棟報導

淘帝-KY表示，集團深耕中國童裝市場，近年來積極擴展線上銷售佈局。淘帝-KY隨著旗下TOPBI品牌線上、線下代理商持續保持拉貨動能，使2025年前三季稅後淨損保持3,282萬元、每股稅後虧損(EPS)為0.3元，較去年同期相當。（示意圖／PIXABAY）

淘帝-KY（2929）公佈2025年前三季合併營收為新台幣11.95億元，隨著旗下TOPBI品牌線上、線下代理商持續保持拉貨動能，加上集團仍不斷優化營運成本、費用管控，使2025年前三季稅後淨損保持3,282萬元、每股稅後虧損(EPS)為0.3元，較去年同期相當。

淘帝-KY表示，雖然整體零售環境仍面臨消費信心疲弱等挑戰，集團透過調整行銷節奏與產品結構，加上持續深化旗下社群媒體行銷策略、直播帶貨等銷售模式，推升多元銷售通路發展，並提升品牌與產品的市場曝光率，吸引更多消費者關注，挹注2025年前三季線上銷售通路占比表現較去年同期成長3％表現。

公司除了逐步推動品牌及通路優化，仍持續檢視各銷售通路效益，優化庫存與成本控制，保持審慎的營運策略，以因應市場變化，並積極管控採購與行銷成本，使2025年前三季整體毛利率、營業利益率分別維持16％、-4％。

看好年底購物節檔期接續登場，展望2025年第四季，旗下TOPBI品牌線上及線下代理商保持良好拉貨節奏，有望挹注未來營收良好動能，另一方面，淘帝-KY仍審慎靈活面對中國童裝零售市場快速變化，深化產品多元創新設計與供應鏈彈性，以精準行銷與差異化產品組合維持品牌競爭力，助力未來營運正面加分效果。

