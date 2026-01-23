靠紙話劇走出喪夫之痛 日88歲嬤用英文說故事

連環紙話劇藝術家森穎子說，「我是曾經受到老爺爺幫助的白鶴，本來想要向你報恩更多的。」

站在講台邊，一邊說著「白鶴報恩」故事，一邊隨著劇情，抽出紙畫，這就是日本傳統文化藝術「連環紙話劇」。住在琦玉縣熊谷市的阿嬤森穎子，這一天來到一家高齡照護設施，向入住民眾講故事。

今（2026）年88歲的森穎子阿嬤，開始製作「連環紙話劇」，是從20年前，外籍丈夫雷蒙德過世開始。阿嬤與丈夫鶼鰈情深，在丈夫過世，陷入失去丈夫的悲痛難以自拔。最後在朋友的勸說下，開始投入製作剪紙的世界。

森穎子指出，「真的是一直在做這些剪紙，雖然在這期間，不至於投入到忘了丈夫，但卻減輕了我痛苦的心情。」

在剪紙的手藝精進到一定程度後，森穎子阿嬤又在朋友建議下，開始製作「連環紙話劇」，展開說故事的活動，這一張又一張精美的話劇圖案，全都是利用剪紙、紙雕，拼貼在和紙上完成。一個故事16張精美的圖，讓阿嬤製作了10年才完成。3年前開始，森穎子阿嬤在姪女的協助下，展開用「連環紙畫劇」教學英文的活動。

連環紙話劇藝術家姪女琴奈表示，「因為姑姑的英文很好，用英文來講故事，不是很好嗎？希望大家都知道，展現一下姑姑的能力。」

為了讓觀眾能了解英文的意思，琴奈會陪著姑姑排練，用各種方式讓英文，變得淺顯易懂，對於比較難的單字或片語，也會適時進行日文解說，希望能引起觀眾學習英文的興趣。這一天，2人一起到住家附近的國中，用英文說故事，寓教於樂。

森穎子說，「這名老爺爺聽到附近有很奇怪的聲音，nearby就是附近，a strange noise有奇怪聲響的意思，老婆婆看到之後，顯得非常驚訝。」

這樣特殊的表演，也讓學生感受到英文的魅力，開始有了學習熱情。在地國中學生指出，「這次的活動經驗，讓我變得很喜歡英語。」「因為有說明，所以變得很容易了解，很有趣。」

學生的熱情回應，讓森穎子阿嬤也很開心，感覺自己的生活方式變得更有意義，也成了她未來持續投入製作「連環紙話劇」活動，增添不少動力。



