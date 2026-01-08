靠著台積電領漲，台股衝破3萬點是「虛胖」嗎？證交所董事長這樣回答

台股迎來2026年完美開局，加權指數一舉衝破3萬點，但個股並非雨露均霑，面對外界對於台股「虛胖」的質疑聲浪，證交所董事長林修銘強調，每個時代都有不同產業興起，台股具備扎實基本面，並與國際市場高度連結，證交所將站在3萬點的出發點上，以五大策略延伸成果、放大效益，迎接這項「快樂的挑戰」。

​ 台股市值挑戰100兆元 躍進全球排名第7 ​



證交所今（8）日舉辦歲末新春記者會，林修銘指出，過去一年全球經濟局勢充滿挑戰，地緣政治風險升溫、貿易保護主義抬頭，使國際金融市場波動加劇，但在這樣高度不確定的環境中，台灣資本市場再次證明自身的韌性，也展現立足亞洲、連結全球的實力。

廣告 廣告

盤點這一年來的豐碩成果，加權指數2025年封關收在28963.6點，上市公司總市值突破94兆元，推升台股規模衝上全球第8，成交動能與籌資表現同步刷新歷史紀錄。而在今年1月交易的這幾天，台股市值進一步挑戰100兆元，創下全球排名第7的佳績。

林修銘指出，這些亮眼數字，不僅展現市場充沛流動性，更反映上市公司扎實的基本面與持續創新實力，去年上市公司營收與獲利雙雙成長，再次顯示台灣在關鍵供應鏈中穩固的核心地位。

台股頻頻「爆天量」是警訊嗎？

他強調，每個時代都有不同產業興起，無論傳產或新興產業，企業都應該有「不是私人企業」的自覺，必須照顧全體股東；台股具備扎實基本面，產業硬實力不輸國際，例如每年的台北國際電腦展覽會（Computex）總能吸引各國業者共襄盛舉，可見台灣值得驕傲的競爭優勢。

針對近期台股成交值頻頻「爆天量」，是否為值得留意的警訊？林修銘認為，如果市值排名在後，這樣的情況可能就要注意，但台股不斷奮力往上，反映資本市場與國際市場連動性高、基本面穩健，即便去年歷經關稅衝擊，仍以自身的韌性迅速恢復，證交所未來將持續強化資訊透明與監理機制，保障投資人權益。

至於台股未來能否更上一層樓？林修銘表示「有信心」，但他也坦言，未來市值變化會受到很多因素影響，暫時很難喊出目標數字，證交所會往這方向準備，希望值得期待。

他說，更重要的是，資本市場的豐碩成果與全民共享。截至2025年底，我國證券開戶人數已達1377萬人，占總人口近60%。投資人除了受惠於股價上漲，也享有穩定配發的股利，證交稅隨著市場活絡，挹注政府稅收，支持社會整體發展。

展望未來，證交所將以「引領企業提升價值孵育亞洲新創獨角獸」、「深化ETF多元商品與跨境合作」、「永續與數位並進持續提升制度韌性」、「帶領亞資中心品牌走向世界」，以及「建構安全共融的資本市場」等五大策略延伸成果、放大效益。



更多風傳媒報導

