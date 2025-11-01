「靠製氧機生活」早寫好遺言！馮淬帆生前憔悴病容照曝 病況惹鼻酸

娛樂中心／綜合報導

香港影星馮淬帆驚傳逝世，享壽81歲。他於1986年取得中華民國國民身份，長年久居台灣，至今已經39年。其實今年3年他才發文透露，因二次肺炎感染住院，還一度氣喘到急發遺言，住院2個月後才出院，但坦言不算完全康復，因血氧濃度不足，還需靠製氧機生活。

馮淬帆5月30日時發文表示自己剛出院不久，寫下：住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」面對身體的狀況他也不禁感嘆，而字裡行間也流露不少的無奈：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」

照片中的他顯見當時身形明顯消瘦，一臉憔悴，鼻上也插著醫療用的「鼻胃管」，原來他因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機來輔助呼吸。而在治療中突氣喘到有時候到的感覺，他怕要說的不先說，到想說就來不及了，所以急發了遺言，「害大家擔心，非常抱歉」。沒想到事隔7個月過世，令人遺憾。

