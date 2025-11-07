靠詐騙廣告年賺近5千億！《路透社》揭露：Meta每日推送150億則

《路透社》獨家取得的Meta內部文件顯示，該公司去年底預估2024年約10%的總收入（約160億美元，相當於4958億元新台幣）將來自詐騙和禁售商品廣告。文件還揭露，Meta平台每天向用戶展示約150億則「高風險」詐騙廣告，每年從中獲利約70億美元（約2169億元新台幣）。

Meta平台每天向用戶展示約150億則「高風險」詐騙廣告。 （示意圖／unsplash）

這些文件顯示，Meta僅在自動系統判定廣告商詐騙機率達95%以上時才會封鎖帳號。若機率較低但仍被認為可疑，Meta會以「懲罰性出價」方式向這些廣告商收取更高費用，而非直接禁止。此外，點擊詐騙廣告的用戶因個人化系統而可能看到更多類似廣告。

詐騙檢查員兼前Meta安全調查員亞伯拉罕（Sandeep Abraham）表示：「如果監管機構不允許銀行從詐騙中獲利，就不應該容忍科技公司這麼做。」Meta發言人史東（Andy Stone）回應稱，《路透社》看到的文件「呈現了選擇性觀點，扭曲了Meta對詐騙的處理方式」，並表示該估計「粗略且過度包含」，但拒絕提供更新數據。

史東補充說：「過去18個月，我們已將全球詐騙廣告的用戶舉報減少58%，2025年至今已移除超過1.34億則詐騙廣告內容。」然而，Meta自身研究顯示其平台已成為全球詐騙經濟的支柱，2025年5月的內部簡報估計，該公司平台涉及美國三分之一的成功詐騙案例。

2025年4月的內部評估更直言：「在Meta平台上投放詐騙廣告比在Google更容易。」與此同時，全球監管機構正推動Meta加強保護用戶免受線上詐騙。根據內部文件，美國證券交易委員會正在調查Meta投放金融詐騙廣告的行為。

文件顯示，Meta計劃逐步減少詐騙廣告收入比例，但擔心突然減少會影響業務預測。公司內部預計監管罰款最高可達10億美元（約309億元新台幣），但這遠低於詐騙廣告帶來的收入。一份2024年11月的文件指出，Meta每六個月就從「具有較高法律風險」的詐騙廣告中獲利35億美元（約1085億元新台幣）。

Meta執行長祖克柏。（ 圖／美聯社 ）

2024年10月，Meta執行長祖克柏接受了一項漸進式打擊詐騙的計劃，目標是將詐騙、非法賭博和禁售商品廣告收入從2024年的10.1%降至2025年底的7.3%，2026年底降至6%，2027年進一步降至5.8%。

