靠詐騙廣告海撈近5000億！Meta內部文件曝光

▲Meta內部文件顯示，2024年總收入中有10%，約160億美元（新台幣4960億元）來自詐騙和違禁商品廣告。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近年來網路詐騙越來越猖獗，臉書（Facebook）上各式詐騙層出不窮。《路透社》披露，Meta內部文件預估，2024年有10%的收入來自詐騙與違禁商品廣告，內部也預估它們每天向用戶展示150億則詐騙廣告。

《路透社》報導，Meta內部文件顯示，公司內部去（2024）年底預估，該年總收入的約10%（約160億美元），來自詐騙和違禁商品廣告。

2024年12月的一份文件顯示，該公司平均每天向其平台用戶展示約150億條「高風險」詐騙廣告，即明顯帶有詐騙特徵的廣告。另一份2024年底的文件顯示，Meta每年從這類詐騙廣告中獲得約70億美元的年收入。

路透社查閱的一批先前未公開的文件還顯示，Meta至少在三年內未能識別和阻止大量廣告，這些廣告使Facebook、Instagram和WhatsApp的數十億用戶，面臨電商和投資詐騙、非法線上賭場以及違禁醫療產品銷售之下。

報導指出，許多詐騙活動的行銷者行跡都相當可疑，甚至會被Meta內部的預警系統標記出來，但文件顯示，只有自動化系統至少95%的機率確定廣告主是從事詐騙行為，才會禁止其投放廣告；若公司沒把握，但仍認為廣告主是詐騙時，則是會提高廣告費用作為懲罰，以阻止可疑的廣告商投放廣告。

且由於Meta的個人化廣告系統會根據用戶的興趣投放廣告，因此點擊詐騙廣告的用戶可能會看到更多此類廣告。

曾在Meta擔任安全調查員，現經營「風險業務解決方案」（Risky Business Solutions）顧問公司的詐騙審查員亞伯拉罕（Sandeep Abraham）表示，Meta 接受來自它懷疑有詐欺行為者的收入，凸顯了廣告業缺乏監管，若監管機構無法容忍銀行從詐欺中獲利，那他們也不該容忍科技業出現這種狀況。

Meta發言人史東（Andy Stone）回應，路透看到的文件「呈現出選擇性觀點，扭曲了Meta對詐騙與詐欺的處理方式」。公司內部估計2024年10.1%收入來自詐騙與其他違禁廣告的數字「粗略而涵蓋過度」，公司後來確定，實際數字較低。但他拒絕提供更新後的數據。

文章來源：Meta is earning a fortune on a deluge of fraudulent ads, documents show

