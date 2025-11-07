靠詐騙廣告「年賺160億美元」！《路透》：Meta每天推送150億則
根據《路透社》獲取的內部文件顯示，Facebook母公司Meta內部曾在去年底估算，其年度總收入中約有10%，即160億美元（約合新台幣4957億元），來自於詐騙或違禁商品的廣告投放。
這批之前未公開的文件也揭示，該社交媒體巨頭在過去3年未能阻止大量廣告，使Facebook、Instagram和WhatsApp的數十億用戶暴露於詐騙電子商務與投資計畫、非法線上賭場，以及違禁醫療產品的銷售之中。
文件中指出，僅在2024年12月，公司每天向用戶展示約150億則「高風險」詐騙廣告，而這類廣告每年為Meta帶來約70億美元收入。
文件揭露，多數詐騙來自行為可疑的廣告商，本應被Meta內部系統標記。然而，公司僅在自動系統預測該廣告商有95%以上的可能性進行詐騙時才會禁止廣告；若可信度較低，則對廣告商收取更高廣告費作為「懲罰」，以阻止其投放廣告。同時，使用者若點擊詐騙廣告，因Meta的個性化廣告系統，往往會被推薦更多類似廣告。
這些文件來自2021年至今年間Meta財務、遊說、工程和安全部門，反映公司對平台濫用行為的量化嘗試，以及在可能影響商業利益時，陷入取締詐騙的決策猶豫。
前Meta安全調查員、現任詐騙顧問亞伯拉罕（Sandeep Abraham）指出，Meta從疑似詐騙來源獲利，凸顯廣告業缺乏監管的問題，「若監管機構不容銀行從詐騙中獲利，就不應容許科技公司這麼做。」
對此，Meta發言人史東（Andy Stone）則回應，《路透社》披露的文件「選擇性呈現、扭曲了Meta對詐騙的態度」。他表示，Meta最初估計的10.1%收入來自詐騙廣告是「粗略且過度涵蓋」，後來已確認真實數字遠低於此。
同時他也強調公司在打擊詐騙方面已有行動，包括過去18個月全球用戶舉報詐騙廣告下降58%，2025年已刪除超過1.34億則詐騙廣告內容。Meta內部文件還提出希望在2025年於特定市場減少高達50%的詐騙廣告。
然而，文件同時揭示，Meta平台已成為全球詐騙經濟的重要一環。2025年5月，安全部門估計其平台涉及美國1/3的詐騙成功案件，且其他主要競爭對手在過濾詐騙上做得更好。1份2025年4月的內部報告甚至指出，「在Meta平台上投放詐騙廣告比Google更容易。」
隨著全球監管機構要求加強用戶保護，美國證券交易委員會（SEC）已對Meta投放金融詐騙廣告展開調查，英國監管機構去年指出，Meta的產品涉及2023年54%的支付相關詐騙損失，是其他社交平台總和的2倍。Meta則在最新SEC申報中坦言，打擊非法廣告將影響收入。
同時，Meta 2025年的策略文件也指出，Meta目標是逐步降低詐騙廣告收入占比，從2024年的10.1%降至2025年底的7.3%，2026年降至6%，2027年降至5.8%。
然而，新的詐騙案仍層出不窮。2022年，Meta發現1個冒充美國軍人帳號的6位數網絡，每週發送數百萬訊息誘導用戶受騙，性勒索、冒充名人及品牌的假帳號亦屢見不鮮。內部文件指出，當時Meta對詐騙廣告投入不足，僅將其視為「低嚴重性」問題，以避免影響用戶體驗和收入。
2023年的文件顯示，Meta對用戶舉報詐騙幾乎置之不理，96%的有效報告被忽略或拒絕。即使是大量報告，也往往無法迅速處理。例如1名加拿大皇家空軍徵才人員的帳號被入侵，冒名發佈加密貨幣投資廣告，導致多名軍人受騙，Meta在收到超過100次舉報後才將帳號刪除。
文件透露，Meta對違規廣告的處理仍相對寬鬆，小型廣告商需至少8次違規才能被封鎖，大型廣告商甚至可累積超過500次違規仍不受影響。
為了在降低詐騙廣告曝光的同時，減少廣告收益的損失，Meta還推出「懲罰性出價」（penalty bids）機制，即有嫌疑的詐騙廣告商若未達移除標準，需支付更高競標費用，以降低其利潤並減少用戶接觸。該機制實施後，詐騙舉報數雖然有下降，但廣告總收入僅略減。
整體而言，文件顯示Meta在打擊詐騙上持續面臨道德與商業利益的拉鋸。雖然公司聲稱積極行動，但其內部策略與收入考量，仍讓平台成為全球線上詐騙的重要溫床。
