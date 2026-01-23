「靠試撮掛假單」獲利5千萬 少年股神遭逮網炸鍋：主力不都這樣玩





盤前試撮、尾盤拉抬，究竟是市場潛規則，還是踩線操縱？台股近日再度因一樁「假試撮撤單」炒股案掀起討論，一名被稱為「少年股神」的操盤手，短短不到一年獲利近5000萬元，卻也因此遭檢調盯上，消息曝光後，引爆投資人對制度與執法尺度的激烈爭辯。

台北地檢署偵辦拉尾盤、盤前試撮撤單等疑似操縱股價案件，指認蕭漢森涉嫌利用市場撮合機制影響投資人判斷。檢調指出，他自2021年間鎖定燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔股票，先在尾盤刻意拉抬股價，隔日再於盤前試撮時大量掛單，營造主力進場的假象。

調查發現，蕭漢森透過本人、親友及旗下法人帳戶同步掛單，吸引市場跟單追價後，卻在開盤前數秒迅速撤單，並趁勢出脫持股套利。檢調估算，其在約10個月內獲利近5000萬元。全案經搜索與約談後，蕭漢森於23日凌晨以1500萬元交保，並被限制出境、出海及住居，其姊弟、女兒與相關友人也分別以50萬至200萬元交保。

▼一名被稱為「少年股神」的操盤手因「假試撮撤單」，短短不到一年獲利近5000萬元，卻也因此遭檢調盯上。（示意圖／取自Pexels）

案件曝光後，網路論壇PTT股板瞬間炸鍋，不少網友質疑這類操作是否真的構成違法，「每天都有假撮都不抓？」、「主力不都這樣玩？」、「這種手法不是很常見」，也有人直指制度問題，「早說該取消盤前撮合這種爛制度」、「試搓這白癡制度什麼時候要改」，相關留言迅速刷版，也讓不少散戶重新審視盤前試撮的真實意義。

▼不少網友質疑「盤前假試撮撤單」這類操作是否真的構成違法。（示意圖／東森新聞資料照）

另一派網友則把焦點放在制度本身，直指盤前撮合機制長期存在漏洞，「這是沒交保護費吧？」、「這要抓抓不完的」、「抓的好，還是只抓背景不夠硬的？」、「自家制度不改，抓小咖的」。另有網友點出案件關鍵不只是假撮，「一堆人沒看到重點，在於用人頭帳戶操作」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

