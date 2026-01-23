靠讀書賺進億萬身家？樊登首度登台 公開8000萬用戶逆襲心法

財經中心／師瑞德報導

亞洲說書天王樊登首度訪台，攜手CMoney於晶華酒店舉辦新書發布會。蔡康永站台盛讚樊登是「文明的堡壘」，志祺七七與郝旭烈等KOL也同台分享成長洞察。CMoney宣布戰略轉型，引進《帆書》內容，未來更計畫聯手劉潤、吳軍等大師，從投資理財跨足全方位知識生態系，引領2026年華人圈的學習新革命。（圖／CMoney提供）

如果你是這幾年有在聽書、對自我成長有熱情的人，一定對「樊登」這個名字不陌生。2026年開春，出版界就迎來了重量級的震撼彈！擁有8000萬用戶的亞洲說書天王樊登，日前在台北晶華酒店舉辦了《主角模式》新書發布會。現場不僅有百位KOL齊聚，連蔡康永都現身力挺。這場盛會不僅是新書發表，更標誌著台灣軟體龍頭CMoney正式跨足「全知識生態系」的戰略轉身。

蔡康永驚艷致詞 在AI時代為文明築起城堡

活動現場最高潮莫過於蔡康永的感性致詞。他以愛書人的身份，盛讚樊登在出版業式微、AI寫作橫行的年代，依然堅持推廣閱讀、開設實體書店，這是在「為人類文明築起最後一道城堡」。蔡康永認為，只要這座城堡還在，人類的文明火種就不會熄滅。而樊登也大方分享，他如何從一個央視「不紅的主持人」，利用13年時間打造出亞洲最大的說書平台。他強調，成功的關鍵就在於「反潮流」，在資訊過載的焦慮時代，系統化的「聽書」反而能降低閱讀門檻，創造讀者、作者與平台的共贏。

百大KOL共鳴 挫折是未來照亮別人的光

這場發表會儼然成了台灣創作者的年度聚會。知名YouTuber志祺七七分享了自己從憂鬱症走出來，進而幫助好友阿滴的經歷，深刻呼應了書中「現在的挫折會成為未來的光」的理念。暢銷作家郝旭烈則精闢點出，許多人的焦慮是因為想得太多、動得太少，唯有「小步快跑」才能看見潛力無限的自己。文森說書的Vincent也感性提到，是樊登讓他明白「特殊性才是招牌」，幫助他從工程師轉型為創作者。

CMoney戰略布局 從投資理財進化到人生決策

過去大家想到CMoney，第一反應通常是投資理財工具。但創辦人李岳能與營運長葉上齊在會中揭露了宏大的轉型計畫：人生不只有投資需要決策。CMoney希望透過引進《帆書》內容，幫助每個人在各個領域找到擅長的事。這不只是引進一個App，更是戰略性的轉身。總經理陳睦仁更預告，未來將接力與矽谷投資人吳軍、潤米諮詢劉潤等海內外頂級大師合作，目標是讓CMoney成為華人世界最具影響力的全方位知識平台。

2026展望 開啟全民「主角模式」的學習新浪潮

這場活動為台灣知識型創作者注入了強心針。現場近400位經理人與作家的熱烈反饋顯示，大眾對於深度知識的需求依然強勁。就像圓桌論壇中丁菱娟所說的：「想不會產生力量，做才會產生力量。」CMoney與樊登的強強聯手，預示著2026年台灣將掀起一波從理財跨足到心理、管理、生活的學習新浪潮，每個人都能透過系統化的學習，開啟屬於自己的「主角模式」。

