靠賣蔥油餅撐起家…慘遭冷血啃老兒奪命！老夫妻「不曾通報家暴」卻遇害

社會中心／陳弘逸報導

新北蘆洲區近日發生駭人的逆倫血案，36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母後逃逸。(圖/翻攝畫面)

新北蘆洲區近日發生駭人的逆倫血案，36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母並逃逸，廖男落網被起底，工作不穩定，又有毒品前科，最終淪啃老族，他的父母則靠在三重區經營蔥油餅攤車，維繫一家生計，老父母面對逆子需索無度，以及家暴舉動，都不曾對外求援；如今兒子疑因討零用錢未果，冷血殺害父母，令人不勝唏噓。

廖男於17日疑因跟家人討錢未果，竟在當天殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親；直到18日下午，親人遲遲聯繫不上，驚覺有異，向轄區警方求助，前往察看，竟發現2人身中數刀倒臥客廳，現場血跡斑斑，才揭露這起命案。

廣告 廣告

36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母後逃逸，警方逮到人後，在凶嫌機車內起獲開山刀。(圖/翻攝畫面)

犯案後，廖男變換機車、計程車等交通工具，還曾在巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避警方查緝，經警方追查，終於在19日傍晚6時逮到人；他落網後，供詞反覆，對案情描述不清。

遭殺害的夫婦，是三重區仁愛街知名的蔥油餅攤車，在Google Map評論達4.9顆星，在地經營多年，是不少饕客從小吃到大的回憶，曾有美食部落客造訪，還被譽為在隱藏版銅板價美食，未料，因這起逆倫命案就此熄燈。

此外，兇嫌父親除賣蔥油餅，還跟表妹在蘆洲區長安街合開宮廟，並擔任乩身，每週三固定替信眾扶乩問事，卻遭啃老的兒子冷血殺害。

兇嫌廖男因案被起底，是家中的獨生子，平時工作不穩定，全靠父母資助維生，還有毒品前科；鄰居透露，10多年前，曾跟女友育有一名非婚生兒子，分手後，孩子由女方扶養，極少聯絡。

據悉，兇嫌廖男過去家庭關係就不好，老父母面對逆子需索無度，以及家暴舉動，都不曾對外求援；如今鑄下大錯，還奪走父母性命，令人不勝唏噓。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

嫁台男要挑老弱殘病？外籍妻跟同鄉分享「擇偶標準」尪聽了嚇到提離婚

癡漢男大生對女僑生伸出魔爪！她大腿、私處遭侵犯…強忍27分鐘超驚恐

載女國中生到山區猥褻…喊「不要」沒用！姨媽男友玷汙她超過10分鐘

已婚噁男趁友「喝斷片」硬上！她醒來褲半脫、下身全空…殘留DNA成鐵證

