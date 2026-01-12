靠近彰基車多路窄 彰市旭光路光華街口最易肇事

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣警察局統計去年10大易肇事路口，其中彰化市旭光路與光華街口排名第一；縣府說明，當地靠近彰基醫院，車流量大，路寬只有約18公尺，將採行縮小中央分隔島等措施改善。

彰化縣警局統計去年10大肇事路口，除彰市旭光路與光華街口排名第一外，二至五名都位在彰化市，分別為：中山路二段與光復路口、中山路與中央路口、中興路與大埔路口、三民路與民生路口。

彰縣府交通處今天指出，彰市旭光路與光華街口因靠近彰化基督教醫院，人車流量大，但路寬只有約18公尺，交通處已著手進行改善工程，先縮小中央分隔島及改善道路銜接動線曲折問題，未來還將透過修補重建庇護島、退縮行穿線及放大型行人號誌等工程，強化行人設施與視覺導引，改善肇事問題。

廣告 廣告

交通處長林孟弘指出，交通處近年將警方繪製的的事故圖去識別化後，建置事故碰撞構圖資料庫，系統性分析車禍成因，訂定具體改善對策，讓易肇事路口改善有明確依據，也有助於向中央爭取補助。

林孟弘說，相關改善措施除調整號誌、車道配置與標線外，也同步強化行人路權保障，對於員警取締熱點，將設置告示牌提醒用路人。（編輯：陳清芳）1150112