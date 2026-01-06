靠近「南海海槽大地震」斷層 日本濱岡核電廠耐震報告傳出造假

位於靜岡縣南部海邊的濱岡核電廠。Google地圖



位於日本中部靜岡縣沿海的濱岡核電廠，正在準備重新啟動三號、四號反應爐發電，加入日本正在陸續重啟的核電陣容。但營運濱岡核電廠的日本中部電力公司週一（15日）晚間承認，耐震評估報告使用的數字殼能過於低估。日本當局正在重新審核，嚴厲抨擊此舉「絕不該發生」。中部電力股價在日本整體股市週二（16日）再創新高的情況下，暴跌近10%。

日本內閣官房長官木原誠二週二在記者會上痛批：「這可能是嚴重衝擊國民對核電安全性信賴的事件，國民信賴是利用核能的大前提，我認為此事絕對不該發生。」

中部電力社長林欣吾週一晚間緊急召開謝罪記者會，表示電廠對於可能遭遇的最大地表震動（Maximum Seismic Ground Motion）「可能低估」。他向日本公眾致歉，表示：「這一事件可能嚴重影響（安全）審查進度，傷害地方社區及其他利益相關者對我們核能業務的信任，甚至可能動搖信心根本。」

這一事件發生在日本正準備大舉重啟核能的敏感期，格外引人注目。在2011年的「311」東日本大地震造成福島核電廠爐心熔毀後，日本一度全面關閉核電廠。然而，能源高度倚賴進口的日本現在希望能夠重啟核能，達成減碳以及取得電力的雙贏局面。全球最大規模的柏崎刈羽核電廠預計將在本月稍後恢復營運，正等待日本監管機關原子力規制委員會（NRA）的最終批准。

核能電廠場址的最大地表震動是評估核電廠安全的關鍵數據。2023年9月，原子力規制委員會曾批准了中部電力公司提出的最大震動加速度為1200伽（gal）的估算值。但原子力規制委員會成員渡邊圭一週二向法新社記者表示，去年2月接到檢舉通報，指中部電力可能使用了「與提交給監管機關不同的數據」。

渡邊圭一說，自此委員會內部就展開獨立調查，已經在去年12月下旬暫停了濱岡核電廠的安全審核程序。

在週二的記者會中，日本內閣官房長官木原誠二說：「我已得知原子力規制委員會今後將進行事實確認等程序，將採取嚴正的處置與因應。」

日本經濟產業省已於週一正式命令中部電力公司必須進行徹底調查，釐清發生原因，制定預防再次發生的對策。木原誠二強調：「期待中部電力能展現誠摯且徹底的應對態度。」

濱岡核電廠在靜岡縣南部濱臨太平洋的海岸，靠近日本政府認為可能發生巨型強震的「南海海槽」。2024年，日本政府第一次發出南海海槽強震特別警報，在一週後解除。日本政府去年提出正式估計，發生在這一長達800公里海底海槽的地震，以及隨之而來海嘯，可能導致多達29.8萬人死亡，並造成高達2兆美元的損失。

