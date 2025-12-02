靠邊接客失控！新店公車撞斷人行道路樹 變電箱險遭殃、乘客嚇壞畫面曝

【記者曾佳俊／新北報導】新北市新店區一輛951號公車今（2）日上午7時許行經中正路222號準備靠邊接客時，不明原因突然失控衝上人行道，撞到路樹後才停下，導致樹木當場攔腰撞斷，引起不小騷動，當時車上雖有載乘客，所幸無人受傷。警方獲報到場後進行交管，發現路邊變電箱也差一點遭殃，初步調查廖姓駕駛酒測值為0，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。

新店分局指出，一輛開往北市南港汐止方向的951號公車，今日上午7時許行經新店區中正路222號時，不明原因突然衝上人行道上並撞倒路樹。

廣告 廣告

從畫面中可見，公車當時靠邊行駛並迎面撞上路樹，差點就撞上變電箱，巨大聲響瞬間引起附近民眾紛紛上前查看，還有人掏出手機拍下事故畫面，並上傳至臉書社團，提醒用路人多加小心。

警方獲報到場後，隨即展開交通疏導，經查當時公車上雖有乘客，但幸運地是無人受傷，事故於上午9點10分排除，至於肇事的52歲廖姓公車司機酒測值為0，詳細車禍原因仍有待進一步釐清。

公車偏移道路撞上人行道的路樹，險些又撞上變電箱。翻攝畫面

公車撞斷路樹引起民眾圍觀，有人拍照上傳呼籲用路人行經該路段要小心。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

陳揮文被離職！女主持人也2次被離職喊「趙少康沒欺負我」

「G奶子瑜」祈錦鈅才宣布離婚 被爆冒出新歡！大街上牽手吻她髮香

獨家｜照片被多家媒體誤植！上班族「林郁欽」衰成涉貪少校喊告：我沒特斯拉

