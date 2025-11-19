靠關鍵字賺一波 技巧不藏私！

財經中心／廖珪如報導

普發一萬後加之消費旺季，EVERY8D透過關鍵字精準推送簡訊，促使業績爆發。（圖／互動資通提供）

今年前三季百貨業績不理想，為刺激消費，百貨業者相繼加大簡訊行銷力道!互動資通表示，EVERY8D簡訊平台10月業績成長逾2成，並觀察行業趨勢，發現百貨行銷關鍵點在於「精準分眾」與「互動」兩大策略提高轉換率；關鍵字則擅用「限時」、「會員專屬」和「滿額贈」等字句。

第四季是百貨業的傳統旺季，包含周年慶、聖誕節慶等商機。互動資通董事長郭承翔表示，下半年消費旺季，也是簡訊需求大增之際，在社群等廣告成本高漲下，以及在主管機關嚴格實名制要求，大幅提升簡訊行銷的安全性，使簡訊行銷擁高達逾9成的開封率，持續獲得百貨業的行銷工具青睞。

「許多品牌誤以為簡訊行銷過時，但其實它是最能直接提高轉換率的重要管道」郭承翔說，只要搭配精準分眾和掌握與會員的互動，簡訊轉換率往往比社群廣告等更高。因此，許多百貨業者運用EVERY8D簡訊平台， 針對不同客層推播專屬優惠，實現個人化溝通。簡訊互動平台更進一步協助業者與消費者進行即時互動。

關鍵字推準消費族群

進一步觀察百貨業者的簡訊，以週年慶為例，帶有「限時」、「滿額贈」、「會員專屬」等關鍵字的簡訊，平均點擊率高出一般促銷訊息高。簡訊內容例如:金鑽級貴賓:憑該簡訊於12月1日至12月31日，至某某百貨或專櫃，即可獲得精美小禮一個。此外，互動資通指出，隨著AI與數據分析技術的應用普及，互動簡訊平台可將簡訊與 CRM 系統進行整合，實現精準行銷，降低人力成本並提升營運效率。並且未來可針對高消費力族群推播精品品牌折扣，或對年輕客層推播快閃活動等。

郭承翔強調，數位轉型的發展主軸在於「互動」，讓每一則訊息都成為消費者關係經營的契機，同時也能導入更多互動模組，如即時回覆和電子票券連結等，協助百貨業在激烈市場競爭中打造專屬會員體驗。

關於GECP（Government Enterprise Critical Platform）

政府與企業數位治理的中樞平台，協助政府與企業數位轉型落地，三大核心價值:安全可信賴（Secure）：私有雲部署、資料自主可控。高度整合性（Integrated）：串接既有ERP/CRM等系統，可運用API彈性擴展，建構企業專屬生態系。彈性可客製（Customizable）：因應產業特性量身打造專屬顧客生態系。

