靠陪睡求上位！綜藝大哥爆目睹「性感女星被送上床」 超慘下場曝光

記者蔡維歆／綜合報導

72歲日本資深綜藝大哥關根勤近期跟出川哲朗一起拍攝《歐兜邁冒險趣》，最近則在節目上透露確實看過知名女星陪睡，「以前應該是真的有人在（陪睡）。我認識一位走性感路線的藝人，被經紀人叫去跟導演一起吃飯，結果經紀人跟藝人說『那接下來就拜託囉』，經紀人就回家了，（製作人）就邀對方出發吧。」震驚在場來賓。

關根勤（左）邀請諧星團體「三明治人」上節目。（圖／翻攝自YouTube）

關根勤曾在自己的YouTube頻道跟雙人諧星團體「三明治人」拍攝節目聊過性騷話題。當時他笑稱：「我剛進入演藝圈的時候是21歲吧，當時我是抱有決心的，我曾設想要是有女性製作人跟我說『要不要交往看看啊』的話該怎麼辦？」但他實際上沒有遇過這種情形。



不過關根勤爆料曾見過類似狀況，「以前應該是真的有人在（陪睡）。我認識一位走性感路線的藝人，被經紀人叫去跟導演一起吃飯，結果經紀人跟藝人說『那接下來就拜託囉』，經紀人就回家了，（製作人）就邀對方出發吧。」一旁來賓立刻追問：「（藝人）很有名嗎？」關根勤則暗示對分身分，「滿知名的，但最後她也不是拿到什麼了不起的大工作，就只是節目助理之類，而且只出場了一次。」掀起不少熱議。

