靠飲食顧眼睛！5大營養素＆玻尿酸護眼介紹

均衡飲食、補充適當的營養素，有助於眼睛的養護。（圖/Freepik)

想要保養眼睛，最重要的是均衡飲食，常常補充對「視力保護、黃斑部健康、減緩眼睛老化」有幫助的食品，這篇文章要來介紹「顧眼睛」的營養素喔！





護眼的 5 大營養素＆食物推薦

1. 維生素 A & β-胡蘿蔔素

功能：維持角膜健康、夜間視力。

推薦食物：紅蘿蔔、南瓜、地瓜、菠菜、芒果。





2. 葉黃素 & 玉米黃素

功能：保護黃斑部，過濾藍光、減緩黃斑部病變。

推薦食物：菠菜、羽衣甘藍、綠花椰菜、玉米、蛋黃。

3. 維生素 C & E

功能：抗氧化、延緩水晶體老化、預防白內障。

推薦食物：奇異果、柳橙、草莓、青椒、杏仁、葵花籽、酪梨、橄欖油。





4. DHA、Omega-3 脂肪酸

功能：幫助淚液分泌、減緩乾眼症，對視網膜健康有益。

推薦食物：鯖魚、鮭魚、鯡魚、亞麻籽、核桃。





5. 花青素 (Anthocyanin)

功能：促進眼部血液循環，減少眼睛疲勞。

推薦食物：藍莓、黑莓、桑葚、紫葡萄。





天然食物含有 DHA、Omega-3 脂肪酸、維生素 C 等護眼營養素。（圖/Freepik)

醫美常見的「玻尿酸」也有護眼效果？

玻尿酸除了常見於美容保養，其實也和眼睛健康有關，因為玻尿酸具備以下功能：





1.保濕作用

2.淚液穩定

3.保護角膜





然而，天然食物中並沒有大量的玻尿酸，通常是透過含膠質或能促進玻尿酸合成的食物來補充，例如：豬腳、牛筋、魚皮、黃豆製品（含異黃酮，幫助玻尿酸生成）、深綠色蔬菜。市面上有「口服玻尿酸膠囊」，研究顯示口服後有助於皮膚與關節保水，對眼睛乾澀也可能有輔助效果，但效果會因人而異。





總而言之，吃玻尿酸對乾眼症、眼睛保濕可能有幫助，但同步要搭配搭配葉黃素、Omega-3 等護眼營養，效果會更完整。



