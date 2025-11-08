靠飲食顧眼睛！5大營養素＆玻尿酸護眼介紹
護眼的 5 大營養素＆食物推薦
1. 維生素 A & β-胡蘿蔔素
功能：維持角膜健康、夜間視力。
推薦食物：紅蘿蔔、南瓜、地瓜、菠菜、芒果。
2. 葉黃素 & 玉米黃素
功能：保護黃斑部，過濾藍光、減緩黃斑部病變。
推薦食物：菠菜、羽衣甘藍、綠花椰菜、玉米、蛋黃。
3. 維生素 C & E
功能：抗氧化、延緩水晶體老化、預防白內障。
推薦食物：奇異果、柳橙、草莓、青椒、杏仁、葵花籽、酪梨、橄欖油。
4. DHA、Omega-3 脂肪酸
功能：幫助淚液分泌、減緩乾眼症，對視網膜健康有益。
推薦食物：鯖魚、鮭魚、鯡魚、亞麻籽、核桃。
5. 花青素 (Anthocyanin)
功能：促進眼部血液循環，減少眼睛疲勞。
推薦食物：藍莓、黑莓、桑葚、紫葡萄。
醫美常見的「玻尿酸」也有護眼效果？
1.保濕作用
2.淚液穩定
3.保護角膜
然而，天然食物中並沒有大量的玻尿酸，通常是透過含膠質或能促進玻尿酸合成的食物來補充，例如：豬腳、牛筋、魚皮、黃豆製品（含異黃酮，幫助玻尿酸生成）、深綠色蔬菜。市面上有「口服玻尿酸膠囊」，研究顯示口服後有助於皮膚與關節保水，對眼睛乾澀也可能有輔助效果，但效果會因人而異。
總而言之，吃玻尿酸對乾眼症、眼睛保濕可能有幫助，但同步要搭配搭配葉黃素、Omega-3 等護眼營養，效果會更完整。
