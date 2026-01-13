靠黃仁勳帶熱度？蔣萬安拋士林夜市2.0 地方點出士林真正痛點

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

士林夜市作為台北最具代表性的夜間商圈之一以及台北的門面，近年卻面臨人潮流失、商圈老化與空租率攀升等多重挑戰。台北市長蔣萬安昨（12）日拋出「士林夜市2.0」與十項改造方向，盼為老字號夜市注入新動能。不過，地方與民代普遍認為，這樣的改造太過「理想化」，給出了不同的建議。

針對外界討論邀請輝達執行長黃仁勳到士林夜市來帶動熱度，蘇文山也坦言，黃仁勳「有來是錦上添花，」，但「黃仁勳能來幾次？」（圖／北市府提供）

對此，長期深耕地方的士林夜市商圈理事長蘇文山直言，相關構想「太過理想化」。他強調，夜市提供了「好吃、便宜」的選擇，若過度朝向統一攤車、空調化或提高清潔規格，墊高營運成本，削弱價格優勢，設備又和百貨美食街沒法比，「客人不如去吃百貨地下美食街」。

關於士林夜市同質化的問題，蘇文山回應，「是因為有需求」，士林夜市腹地大，距離遠、不同路段看到同樣商品的商販是合乎情理的，同一個地段同時出現一樣的商販都是評估過有需求的，「難到要到海產街賣牛排嗎？」

蘇文山進一步指出，士林夜市位於典型住商混合區，若全面實施行人徒步化，不僅影響居民日常出入，也會造成攤商補貨、物流與幼兒接送等實際困擾。他認為，士林真正需要的是補齊長期被忽略的基本條件，包括公共廁所不足、指引系統老舊、招牌破損與街道家具缺乏整體設計感等問題。

民進黨議員林延鳳則從城市治理角度提出不同觀點。她指出，士林夜市擁有全市少見的腹地規模與雙捷運優勢，周邊更串聯慈諴宮、神農宮、北藝中心等文化與展演節點，但過去大型活動往往「各做各的」，未能有效導入商圈消費。她觀光客到夜市不只要吃東西，想吸引遊客還需要有故事，用文化去帶動整個夜市。不久前蔣萬安出席了在北藝中心舉辦的「台北青年理想生活節」，但很可惜，該活動並未與在地商圈結合。

士林北投議員參選人林揚庭則直言，市府構想「想得很美滿、現實很骨感」。他指出，地下美食街人潮難以從地面有效導入，建議市府應以公開招標方式，引進專業團隊協助行銷與經營。林也表示，士林夜市應作為「龍頭」，串聯石牌商城、自強商圈、北投市場等周邊生活圈，形成更完整的士林北投的消費網絡。

針對外界討論邀請輝達執行長黃仁勳到士林夜市來帶動熱度，蘇文山也坦言，黃仁勳「有來是錦上添花，」，但「黃仁勳能來幾次？」他直言，「科技新貴不會來逛夜市，輝達坐落在北市，只是一個議題，媒體會跟拍，話題度會高，實質上不是太大幫助」。林揚庭也提出「數位遊牧」概念，指只要一個手機就能工作的背包族，「他們在士林北投各個地方都應該要觸及得到，才會讓大家覺得是一個高科技的地方，才能打造科技城。」他指出，「政府提供的硬體設施、軟實力，應該要有辦法讓群眾吸引力要有。」

