靠「人工生殖法」綠白合？柯建銘現身衛環委員會 劉建國：一定充分審查

記者楊士誼／台北報導

柯建銘現身衛環委員會坐鎮，但面對媒體提問未有回答。（圖／翻攝畫面）

立法院今（8）日審查人工生殖法修正草案，先前民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿也拜會各黨、遊說該法案，引發外界對「綠白合」的想像。立院衛環委員會召委劉建國表示，不論如何都秉持依照程序、充分審查與討論的原則，且修法要嚴謹，否則會遺臭萬年。民進黨團總召柯建銘一早也現身衛環委員會坐鎮，但面對媒體追問未有回答。

劉建國表示，衛環委員會審查任何法案，基本上都會讓委員充分討論，一直以來他主持會議都秉持這個原則，目前舊照這原則進行法案討論。至於柯文哲是否希望拜會他？劉建國則說，陳昭姿有和自己說過這件事，兩人討論此事有充分溝通，自己也理解她推動法案的堅持與想法，「他們後來去拜訪黨團跟柯總召，就有表達意見的管道」。

至於柯建銘是否希望盡快推進人工生殖法？劉建國則說，不管怎樣的說法，在衛環委員會處理法案審查，一切就是依照程序，讓所有人有可以充分討論的空間。他也強調修法要慎重，「沒有說期待一個法律通過之後就千古留名」，但修法要慎重、嚴謹，不能修錯，否則會遺臭萬年，一定會讓朝野能充分審查跟討論。

而柯建銘一早也現身衛環委員會，面對媒體追問「是否有下令希望法案今天出委員會？」柯建銘則未有回答。

