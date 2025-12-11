靠「嘴甜」撐起影后人生 楊貴媚暢談嚴母教育

（中央社記者洪素津台北11日電）雙金影后楊貴媚闖蕩演藝圈40多年，除了演戲也跨足主持。她分享從小在父母嚴厲管教下長大，母親常叮嚀要嘴甜，她也放在心上付諸實踐，一路上遇見許多貴人相助，才能堅持走到現在。

楊貴媚在影視圈以精湛演技獲獎無數，曾榮獲金馬獎最佳女主角、女配角獎，並2度獲得金鐘獎最佳女主角獎，近年跨足綜藝圈擔任實境節目「阮三个」、「老少女奇遇記」主持人，更憑藉前者榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

廣告 廣告

這次楊貴媚擔任公視節目「誰來晚餐」來賓，大方在節目中分享成長故事，以及出道40多年一路以來的努力。

楊貴媚透過新聞稿分享，母親在她小時候就常叮嚀「嘴巴甜一點，就算做錯事也比較容易能獲得原諒」，如今已出社會多年的她，回想起這段話更有體會，「對啊，嘴巴甜一點，你去外面做任何事就會有很多貴人；面對每一件事情，挫折也好或是接受幫助也好，回頭再去想，都是印證了媽媽說的話。」

面對演藝圈環境各種變化，楊貴媚分享，自己最好的應對方式就是懂得去學習，並且不忘自己喜歡演戲、喜歡唱歌的初心，「我就是把這個工作做好就好了，其他的事都跟我沒有關係，做自己覺得正確、不傷害別人的事。」

楊貴媚提到，自己當初入行，還曾被親戚潑冷水，「親戚以前都說我撐不久，但我一撐就撐了40幾年。」她笑說，自己都可以把頭抬起來，自豪的同時也不忘強調是因為自己夠努力，「你自己選擇的工作、人生目標，除了靠自己的努力，沒有人可以幫你。」

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播中，每週五晚間9時在公視頻道首播，「誰來晚餐」節目臉書粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：張雅淨）1141211