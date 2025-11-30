靠一張嘴賺錢！「4星座舌燦蓮花」 簽約零失敗

記者鄭玉如／台北報導

水星順行開啟溝通黃金期，天蠍、雙子、處女、摩羯表達更精準、反應敏捷、說服力大增，使合作與談判更順利。（示意圖／PIXABAY）

從11月29日開始水星順行，象徵語言、邏輯、談判、溝通回到最佳狀態，原本談不攏的合作、合約，結果有望變順暢。塔羅牌老師艾菲爾指出，天蠍、雙子、處女與摩羯座近期「舌燦蓮花」魅力爆棚，表達變精準、反應更敏捷、傾聽能力提升，讓客戶心甘情願地把決定交到他們手上。

▎天蠍座

天蠍座的說服力在於「講中重點」，與客戶對話時，他們不會浪費時間繞圈，而是透過敏銳觀察，迅速抓住對方真正的痛點。無論企業的隱性問題、客戶沒說出口的顧慮，或決策者最在乎的核心利益，天蠍總能精準抓住問題核心，讓對方佩服不已。

廣告 廣告

水星順行後，天蠍的分析力與直覺同步放大，說話更具說服力，擅長以具體情境、策略預測、風險判斷取得客戶的信任，讓對方認為「選你最安全、不會踩雷」。這段期間保持語氣柔和、收斂壓迫感，通常能在一場會議中敲定合作，最典型的「殺手級談判者」。

▎雙子座

雙子座在水星順行後，思路清晰、口條流暢、反應比平時還要快。最厲害的地方是能「邊聽邊分析、邊說邊解決」，每當客戶提出問題時，總能立刻給出替代方案，甚至是其他人還在思考如何回答時，雙子已能用幽默、靈活的方式，把複雜概念簡單化。

雙子座能把艱難合作變得可行，他們擅長建立好感度，也比任何人更懂得讓客戶在愉快氛圍中做出決策。這段期間，他們的「臨場反應、語言魅力」直接翻倍，只要保持專業度，不讓玩笑開過頭，就能在短時間內完成簽約，是業務界的最佳成交者。

▎處女座

處女座的說服力不是靠情緒、人脈，而是資料、報表、案例、精準分析，讓客戶相信，這項合作經得起推敲。水星順行後，他們的條理能力更強，能把複雜的資料簡單化，讓客戶一聽就懂，一步步建立信任，先理解需求、再拆解風險、提出解法，最後用客戶最在乎的指標做結尾。

處女座的談判風格不是強勢，而是「讓人無法反對」，因為每個細節都合乎邏輯，每個方案都有證據支持。這段期間，只要願意多一點情感連結，不只是講資料，而是講人與價值，就能在客戶心中建立「最可靠的合作夥伴」形象，提升簽約成功率。

▎摩羯座

摩羯座的說服力在於讓人放心，語氣穩、態度穩、內容更穩，給客戶的感覺是「交給你，我最不擔心」。在水星順行後，他們的表達變更流暢，不僅邏輯清楚，還更懂得用實際案例和可預見的成果，讓客戶覺得合作具有安全感，用「負責到底」的方式建立信任。

摩羯座擅長長期佈局，把談判拆成階段目標，一步步讓客戶走向簽約。這段期間，他們若能在關鍵時刻表現「多一點主動、少一點保留」，能夠讓專業與穩定形成強大的說服力。客戶最怕不可靠，而摩羯在這方面，剛好是對方最想要合作的人選。

更多三立新聞網報導

煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍

一堆人中鏢！醫揭「6大日常行為恐傷腎」 男性不孕、女性易罹癌

鄰居家橘白貓「撞臉愛貓」！飼主下秒對視傻了 抓包牠小偷身分

不只穩血糖！醫推「1小吃」養顏美容 讓素顏臉也發光

