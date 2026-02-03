靠〈征服〉創金曲紀錄！那英慟別袁惟仁：在另一個世界繼續彈唱

袁惟仁過去多次與那英合作。（圖／翻攝自袁惟仁臉書、那英工作室微博）





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日於台東病逝，享年57歲。他生前為多位歌壇天王、天后創作過無數膾炙人口的作品，其中那英的經典名曲〈征服〉、〈夢一場〉、〈夢醒了〉皆出自他手。如今離世噩耗曝光，與他合作多年的那英也悲痛發聲，表達不捨與哀悼。

袁惟仁過去多次與那英合作，其中更憑藉一首〈征服〉讓那英成為首位入圍金曲獎的中國歌手，並確立了「那式情歌」的地位，即便該曲已發行20多年，仍是現今不少歌迷的必點曲目。而除了那英之外，袁惟仁也為王菲創作〈旋木〉、〈執迷不悔〉，成為王菲音樂生涯重要代表作之一。

如今袁惟仁離開人世，那英工作室昨日晚間也發文悼念：「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路走好。」此外，袁惟仁作為女團S.H.E的推手，其成員田馥甄（Hebe）也在社群分享袁惟仁的作品〈旋木〉，並附上蠟燭和愛心的符號以示悼念。



