靠「柯黑瞎掰」辦案？陳佩琪怒爆檢方內幕

▲柯妻陳佩琪公開2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細，質疑檢方根本是靠柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案。（圖／陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲因京華城與政治獻金案，累計遭羈押近一年，於今年9月以7000萬交保獲釋後，一舉一動都備受外界關注，其妻子陳佩琪近來也經常在社群發文分享生活點滴，她今（8）日則發文還原當時的搜索過程，並秀出柯文哲2018年選舉借貸的存摺明細作為證據，氣炸開罵：「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的！」

陳佩琪指出，檢察官說他們2018年用住家抵押借了2000萬房貸， 竟在2019年就還清了， 資金來源可疑， 貪污嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後。檢察官姜長志叫陳佩琪去問的時候，就問這個，之前她算有憐憫之心，沒拿出來公開講， 今天不藏了，講出來分享給大家。

​陳佩琪提到，姜長志問說：「柯黑說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬，而妳陳佩琪卻說還有盈餘？」而事實真相是，2018年5月她和先生柯文哲一起去一銀用房子抵押貸，借了2000萬的理財型房貸，拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給他們薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查，選完算算共花了1145萬6629元的人事費和約10萬的利息。

陳佩琪直言，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費，驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是用他們自己的錢支付，當選後補助款拿了1741萬，由於柯文哲沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這存摺，結果因為還款太快，被檢察官就認定和收入不符，所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索他們家，然後柯文哲就被抓去關一年了。

陳佩琪也秀出一張2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細第一頁，存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊地列在上面，「我跟姜長志說，選舉不可能只請人而不辦活動，既然這本存摺上只列人事費，你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠，你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事我無法回答」。而據此陳佩琪也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的。

陳佩琪表示，這本存摺表皮是淺咖啡色的，她一直留存到2024年8月30日才被檢廉搜走，至今沒還她，「請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到先生了，目的到了就好了？」她進一步補充說明，該圖的來源是後來去銀行申請出來的交易明細。

