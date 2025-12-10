靠「極致節儉」存到6千萬！退休男因1事換來心痛悔恨 頓悟錢買不回時光

財經中心／王文承報導

中年,孤獨,老人,獨居(翻攝自 Pixabay)

在通膨持續攀升的時代，物價不斷上漲，僅靠退休金已難以負擔生活開銷，許多人因此更加積極存錢與投資。一名 67 歲的退休男子鈴木先生（化名）便分享了自身經歷，提醒大家：「光靠拼命存錢，人生不一定就會幸福。」

男靠節儉存6千萬 因1事頓悟錢買不回時光



根據《The Gold Online》報導，鈴木先生退休後，與妻子靠每月約24萬日圓（約新台幣 5 萬元）的年金維生。他曾將60歲時領到的全部退休金投入投資，五年內資產從零累積至3000萬日圓（約新台幣630萬元），加上原本的3500萬日圓（約新台幣735萬元）存款，總資產高達6500萬日圓（約新台幣1365萬元），財務狀況相當亮眼，也讓許多人稱羨。

然而，他坦言這些財富都建立在極度節省的生活之上。從高中開始打工存錢，成年後也選擇住在距離公司遙遠、每月只要 3 萬日圓（約新台幣6300元）的老舊公寓。三餐以豆芽菜與雞肉簡單料理為主，午餐永遠是自製便當，幾乎從不外食。交通靠腳踏車或步行，為節省冷氣與暖氣費，他幾乎不開空調，只靠穿著調節溫度。

與他相識於職場並步入婚姻的妻子，是最能理解他的人。孩子出生後，他們雖稍微放寬了開銷，但家庭外出仍以公園散步或河邊野餐為主。不買房、不買車，旅行也只選擇最便宜的套裝行程。夫妻倆嚴格記帳，把存錢視為人生準則。

然而，在鈴木先生65歲退休不久後，妻子因病離世。這突如其來的打擊讓他深感痛心與懊悔：「早知道就該趁她健康時多出去旅行、多吃些美食。時間無法倒流。現在只剩下一堆錢……這些錢要給誰用？」

他感慨，金錢可以帶來安全感，卻無法彌補錯過的時光，也買不回失去的親情。他希望提醒更多人：努力存錢固然重要，但別忘了在能夠陪伴家人的時候，好好生活。

