靠「芒果糯米飯」在科切拉音樂節爆紅！泰女星8月來台開唱 超想逛夜市

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

泰國饒舌新星MILLI曾以19歲之姿創下歷史，為首位登上美國科切拉音樂節（Coachella）主舞台的泰國嘻哈歌手，當時她以一碗「芒果糯米飯」成功引爆全球話題。這次她將開啟生涯第一次的亞洲巡迴「MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026」，台北站確定在8月9日在The Wall Live House登場。

MILLI將於8月台北開唱。（圖／The Wall Live House提供）

MILLI 在2026年參與了韓國hip hop選秀節目《Show Me The Money》第12季，除了成為首位闖入決賽的海外歌手外，也獲得第四名的好成績，她在節目裡完成的歌曲〈SSAK〉一曲，因其流暢的節奏，還有 MILLI 標誌性的快嘴饒舌大受歡迎，連BTS（防彈少年團）的RM在 HYBE 總部遇到她的時候，都主動跑來跟她打招呼，並說：「我有聽妳的音樂，妳做得很好。」進而讓BTS的粉絲ARMY，還有留意韓國嘻哈音樂的粉絲都大量開始關注她。

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MILLI以選秀節目《Show Me The Money》走紅。（圖／The Wall Live House提供）

對於這次台北站的演出，MILLI表示相當期待，希望有興趣的粉絲都可以進場觀看她的演出，有鑒於在美國科切拉音樂節以一碗「芒果糯米飯」成功引爆全球話題，MILLI也知道台灣有很多小吃跟美食，尤其對珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥都非常感興趣，希望除了演出之外，還有機會可以逛夜市，吃到台灣的道地小吃。

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