靠「芒果糯米飯」紅遍全球！泰國饒舌女王MILLI將襲台 放話要吃遍珍奶、小籠包

泰國饒舌新星MILLI以標誌性的快嘴饒舌走紅，連BTS隊長RM都曾大讚她的音樂。The Wall Live House提供

泰國饒舌新星MILLI曾在19歲一舉登上美國科切拉音樂節（Coachella）主舞台，成為泰國嘻哈歌手第一人，當時她以一碗「芒果糯米飯」成功引爆全球話題。這次她開啟生涯第一次的亞洲巡演，8月9日也將來台演出，MILLI特別呼籲大家趕快搶票，不要錯過這次她在台灣的獨家演出。

參戰《Show Me The Money》走紅！BTS隊長RM也愛她的歌

MILLI在2026年參與韓國Hip Hop選秀節目《Show Me The Money》第12季，除了成為首位闖入決賽的海外歌手外，也獲得第四名的好成績。她在節目裡完成的歌曲〈SSAK〉因流暢節奏，以及MILLI標誌性的快嘴饒舌大受歡迎。就連BTS的RM在HYBE總部遇到她時，都主動跑來跟她打招呼，並說：「我有聽妳的音樂，妳做得很好。」進而讓BTS粉絲ARMY，以及關注韓國嘻哈音樂的樂迷都開始注意到她。

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而MILLI在《Show Me The Money》展現的超強舞台魅力，除了讓所有韓國選手感到窒息外，也被網友稱讚「根本就把這裡當葛萊美在表演了」。MILLI的現場極具穿透力，充滿即興活力的「肉搏型舞台魅力」，屆時將把重金屬視覺、泰式Y2K邪典復古，以及最硬核的Bass震動帶到台灣、帶進公館地下音樂場景，打造2026年夏天台北最時髦、最酷的次文化派對。

MILLI來台開唱點名想吃台灣美食

MILLI很期待來台演出，對台灣的美食也是躍躍欲試。The Wall Live House提供

對於這次台北站演出，MILLI表示相當期待，希望有興趣的粉絲都能進場觀賞。由於她曾在科切拉音樂節靠著一碗「芒果糯米飯」引爆全球話題，因此也特別提到自己知道台灣有許多知名小吃與美食，尤其對珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥非常感興趣，希望除了演出之外，也有機會逛夜市，品嘗最道地的台灣小吃。

「MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026」台北演唱會將在8月9日於The Wall Live House舉行，要價4000元台幣的VIP門票日前開賣已秒殺售罄，要價2900元的GA1站區門票目前剩餘少量票數，要價2700元的GA2站區門票將在15日開賣，購票洽KKTIX。



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