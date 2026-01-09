靠「變天」發大財！UNIQLO首季獲利破紀錄 日媒：氣溫驟降成最強助攻

國際中心／綜合報導

UNIQLO母公司迅銷集團（Fast Retailing）公布2026會計年度第一季財報，受惠於去年10月下旬氣溫驟降，帶動秋冬服飾買氣噴發，單季營收衝破1兆日圓大關，獲利更創下歷史新高。儘管近期中日關係緊張，但中國市場仍繳出雙位數成長佳績，官方直言「氣溫變化的影響遠大於外交關係」。

根據迅銷集團最新公布的財報數據，2025年9月至11月（2026會計年度第一季），集團合併營收較去年同期成長14.8%，達到1兆277億日圓（約新台幣2614億元）；合併營益大幅躍升33.9%至2109億日圓（約新台幣431億元）；合併純益則增加11.7%至1474億日圓（約新台幣301億元）。這3項關鍵財務指標皆刷新歷年同期最高紀錄，顯示集團成長動能強勁。

日媒分析指出，本次業績的大補丸主要來自「天公作美」。中國市場自去年10月下旬起氣溫明顯下降，成功帶動高單價秋冬保暖商品的銷售回溫，促使中國區營收與獲利雙雙繳出2位數成長的亮眼成績單。針對外界擔憂的中日地緣政治風險，迅銷方面坦言，雖然無法斷言完全無影響，但實務上證明「氣溫變化對業績的影響，遠比外交關係來得直接且巨大」。

在區域表現方面，海外UNIQLO事業群整體營收大增20.3%、營業利益更是飆漲38.0%，成為集團獲利火車頭。其中，南韓、北美、歐洲以及東南亞（含印度、澳洲）市場，營收與獲利均同步實現雙位數增長。日本國內市場亦表現不俗，營收與營益分別成長12.2%及20.2%。

分析師認為，迅銷集團再次展現了其供應鏈的敏捷性，成功將「天氣變化」轉化為實際獲利。只要能精準掌握氣候變遷並快速調整庫存與商品策略，這項競爭優勢將足以抵銷大部分的外部政治干擾。

