靠1招炒股獲利4000萬！台灣第一代少年股神涉「違反證交法」1500萬交保

社會中心／陳弘逸報導

知名股市神秘蕭姓大戶涉嫌違反證交法遭調查。（圖／翻攝畫面）

知名股市神秘蕭姓大戶涉嫌以親友為人頭，操縱7家上市公司股價，製造交易活絡假象，再從中賺取價差，10個月就獲利4000餘萬元；昨天（22日）遭檢調搜索，傳喚蕭等5人到案，檢方訊後，依違反證交法裁定蕭男以1500萬交保、限制出境出海與住居。

檢調昨天（22日）兵分9路搜索，知名股市神秘蕭姓大戶並傳喚包含蕭男在內等人到案說明；移送北檢複訊後，裁定蕭姓大戶以1500萬交保、限制出境出海與住居；蕭男弟弟、女兒都200萬交保、妹妹及劉姓友人各50萬交保。

據悉，蕭姓大戶自2021年起，涉嫌以兄弟姊妹及親友作為人頭，操縱7家公司股價，拉抬股價，製造交易活絡假象，吸引投資人進場，自己則以此賺取價差，初步估計獲利4000萬多元。

檢方訊後，依違反證交法裁定蕭男以1500萬交保、限制出境出海與住居。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，蕭姓兄弟檔以買賣股票維生，26年前靠股市殺進殺出，成為台灣第一代少年股神，還有「台灣最傳奇號子」稱號，還開設華碩證券。

蕭姓大戶的慣用手法是利用股票「撮合時間差」賺取利益，藉股市收盤前，用人頭大量買進漲停板股票，營造市場需求，吸引投資人跟單，並在收盤前夕，緊急取消交易，從中賺取價差。

