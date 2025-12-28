靠8招擁3000萬身家！79歲節儉阿公「勸世撇步」曝光

國際中心／黃依婷報導

沛奇價值觀深受父親影響，從過去養成節儉習慣。（示意圖／翻攝自Pixabay圖庫）

伴侶共同理財公司Modern Husbands創辦人沛奇（Brian Page）近日撰文分享，自己擁有百萬美元身家的79歲父親對金錢的態度，如何深深影響他的人生與價值觀。他指出，父親一生奉行節儉，卻從不吝嗇於重要的事，也因此成為典型的「隔壁的百萬富翁」，並留給他8個歷久不衰的理財與生活智慧。

沛奇《CNBC》分享，童年最快樂的時光並非來自物質，而是成長於美國俄亥俄州小鎮的自由與人際連結。相較之下，現代孩子的社交往往圍繞在手機、遊戲主機與流行商品，若無法負擔，甚至可能被排除在外。這樣的對比，讓他更深刻體會父親節儉哲學的價值。

1、讓你的價值觀引導財務決策

你花出去的每一塊錢，都是在為你想要打造的人生投票。當消費與內心真正重視的事一致時，金錢不再是犧牲，而是有意義的選擇。對伴侶而言，共同的價值觀能讓財務決策成為釐清方向的工具，而不是衝突的來源。

2、錢可以再賺，時間不能重來

想像一下，如果你可以和95歲的傳奇投資人巴菲特交換人生，你會願意嗎？時間稀缺且無法回收，金錢卻不是。

在考慮是否只為了加薪而接受升遷、卻犧牲陪伴家人的時間；是否為了一輛更體面的車而加班，明明現在的車就很好用；或是為了更大的房子而搬家，儘管孩子已在安全又優質的學區就讀時，請記得這一點。

3、最好的投資，是投資自己

個人成長的報酬會在數十年間不斷複利。教育、學習新技能、廣泛閱讀，甚至投資心理諮商，都能同時強化你的賺錢能力與心理韌性。在關係中，個人成長會讓整個家庭受益——更強大的個體，才能組成更強大的團隊。

4、負債會偷走你未來的選擇權

每借來的一塊錢，都在限制未來的自由。今天看似負擔得起的貸款，會在不知不覺中左右你明天的選擇，包括你能做什麼工作、住在哪裡。優先選擇彈性，而非分期與融資，能換來內心的平靜，以及在人生變化時轉彎的能力。

5、離開房間時記得關燈

關燈是一種隱喻，象徵我們對小事的態度。這不只是為了省幾塊電費，而是一種覺察練習。每一個小小的節儉行為都會累積，並讓你更清楚自己如何使用資源。

6、慶祝簡單生活

安靜的生活，往往是有意識選擇的結果。選擇簡單，就是選擇時間勝過物質、存在感勝過壓力、意義勝過喧囂。雜物越少，壓力往往也越少，留下更多空間給真正重要的事。

7、新車會摧毀財富

目前新車平均售價已超過5萬美元，若再加上貸款、油錢與保險，每月成本可能超過1,200美元。車齡約三年的二手車，通常在價格與可靠度之間取得最佳平衡。把買新車與買二手車的價差拿去投資，長期下來能大幅提升淨資產。

8、小氣與節儉並不一樣

小氣是不惜一切代價削減開支；節儉則是把錢花在值得的地方。節儉的人會好好維護擁有的東西、有意識地消費，並在真正重要的地方慷慨。理解這個差異，能避免無止盡的金錢衝突，因為節儉能建立有意義的人生，而小氣則會一點一滴侵蝕生活的喜悅。

