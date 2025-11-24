靠AI救命！郁方丈夫上機前肚子不適 「問診ChatGPT」急在國外動手術
藝人郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚19年，育有三名子女，家庭生活幸福美滿。近日陳昱羲前往杜拜與阿布達比出差期間突感腹部不適，經多方諮詢醫師後被判斷為腸胃炎，然而身體不適情況持續未改善，讓他決定透過AI工具ChatGPT進行進一步自我評估，結果提示有高度可能為盲腸炎，促使他立即前往醫院檢查，並緊急接受手術，成功排除健康危機。
郁方於社群媒體發文還原事發經過，指出丈夫當時人在阿布達比，身體不適時曾向多位國內外醫師求助，但皆未察覺異狀。陳昱羲自覺症狀異常，便以ChatGPT詢問相關症狀可能性，結果指出與盲腸炎高度相符。他隨即帶著行李前往飯店附近的知名醫院檢查，經醫師診斷為盲腸炎且已嚴重腫大，醫師緊急安排開刀手術，避免病情進一步惡化。
巧合的是，原定數小時後即將搭機返國的陳昱羲，因AI建議與自身警覺提早就醫，成功避過在飛行途中可能發生的健康風險。郁方感慨表示，「完全不敢想像，如果當時他忍耐悶痛上了飛機，會有什麼樣嚴重的後果。」
此外，陳昱羲直到術後康復確認無礙後，才向郁方報平安，讓她感到相當吃驚。郁方也在貼文中表達對神明與祖先庇佑的感謝，直言「AI時代真的拯救了老爺」，還笑稱丈夫「會不會是台灣史上第一人在阿布達比開盲腸炎的？」
看更多 CTWANT 文章
汪小菲說溜嘴！脫口愛妻行蹤「孕婦出去了」 Mandy談育兒：生1個就好
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以
其他人也在看
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 13 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
當年周子瑜被網暴綠營鴉雀無聲？她揭真相曝蔡英文這句「霸氣名言」
有網友稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲....」但實際上，當年朝野多發聲力挺周子瑜，前總統蔡英文在周子瑜道歉隔天，發表勝選感言時則強調，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 15 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 3 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》奪冠返韓遭討債！金慧成公開致歉：很後悔當下行為
洛杉磯道奇韓籍野手金慧成本季助隊奪下世界大賽冠軍，本月初光榮返國時，卻在仁川機場遭一名男子突然闖入高喊「還錢」，事件引發媒體關注。金慧成今（22）日透過社群媒體向外界說明事件經過，並對當時的行為公開致歉。中時新聞網 ・ 1 天前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 18 小時前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
汪小菲疑證實當爸！脫口喊馬筱梅「孕婦」愛妻親吐：只想生1胎
汪小菲去年5月與Mandy（馬筱梅）登記結婚後，頻頻傳出再度升格當爸的消息，不過夫妻倆始終未承認，就連Mandy日前遭爆料已經懷孕，且被狗仔捕捉到小腹隆起的畫面，也未正面證實。沒想到汪小菲近日直播時，被問到「你家孕婦呢」，竟然脫口「孕婦不在，孕婦出去了」，疑似證實Mandy懷孕喜訊。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
3度手術恐失明！甲狀腺低下引眼疾 高慧君抗病7年曝和解心情
曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，近期更連續接受三次眼部手術，甚至已作好最壞打算。昨（22）日高慧君發文，坦言自己從最初的崩潰難過，到現在逐漸學會釋放壓力、與疾病共存，敞開心路歷程，引發粉絲心疼與鼓勵。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前