靠AI救命！郁方丈夫上機前肚子不適 「問診ChatGPT」急在國外動手術

郁方老公因盲腸炎在阿布達比動手術。（圖／翻攝臉書／好門媳婦的秘密生活郁小方）

藝人郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚19年，育有三名子女，家庭生活幸福美滿。近日陳昱羲前往杜拜與阿布達比出差期間突感腹部不適，經多方諮詢醫師後被判斷為腸胃炎，然而身體不適情況持續未改善，讓他決定透過AI工具ChatGPT進行進一步自我評估，結果提示有高度可能為盲腸炎，促使他立即前往醫院檢查，並緊急接受手術，成功排除健康危機。

郁方於社群媒體發文還原事發經過，指出丈夫當時人在阿布達比，身體不適時曾向多位國內外醫師求助，但皆未察覺異狀。陳昱羲自覺症狀異常，便以ChatGPT詢問相關症狀可能性，結果指出與盲腸炎高度相符。他隨即帶著行李前往飯店附近的知名醫院檢查，經醫師診斷為盲腸炎且已嚴重腫大，醫師緊急安排開刀手術，避免病情進一步惡化。

巧合的是，原定數小時後即將搭機返國的陳昱羲，因AI建議與自身警覺提早就醫，成功避過在飛行途中可能發生的健康風險。郁方感慨表示，「完全不敢想像，如果當時他忍耐悶痛上了飛機，會有什麼樣嚴重的後果。」

此外，陳昱羲直到術後康復確認無礙後，才向郁方報平安，讓她感到相當吃驚。郁方也在貼文中表達對神明與祖先庇佑的感謝，直言「AI時代真的拯救了老爺」，還笑稱丈夫「會不會是台灣史上第一人在阿布達比開盲腸炎的？」

