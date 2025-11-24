生活中心／綜合報導

資深藝人郁方，日前透露老公陳昱羲到中東出差時，腹部嚴重疼痛，他問了好多醫師，都以為是腸胃炎，沒想到AI卻跟他說，疑似盲腸炎，讓他嚇得趕緊去看醫生。沒想到真的確診盲腸炎，而且已經相當腫大，好在緊急開刀後，已經沒有大礙。

民視新聞記者孟嘉美vs.AI：「以前人上網查症狀，現代人在看不看醫生之間，選擇先問問看AI怎麼說，我現在身體有點不舒服肚子痛，請問有可能是什麼症狀，我理解很多人都會先來問AI做參考，肚子痛可能是腸胃炎食物中毒，腸胃痙攣等原因，但如果症狀持續或加劇，還是建議盡快就醫喔。」

AI發展快速，chatGPT成為好多人的麻吉、老師、算命師，現在就連醫師也要當！藝人郁方就透露，老公陳昱羲，最近才被AI，救了一命。





靠AI救命! 郁方老公中東出差 突盲腸炎急開刀

郁方直呼AI時代，拯救老爺（圖／民視新聞）





郁方發文提到，陳昱羲日前到中東出差，結果登機前，出現腹部不適，問了幾位國內外醫師，都說可能是腸胃炎。抱著問問也好的心態，問了ChatGPT，沒想到，AI卻回答他，高度懷疑是盲腸炎。讓陳昱羲嚇到趕緊到飯店旁的醫院就診。結果竟真的確診盲腸炎，而且已經相當腫大，緊急動手術，目前已無大礙。直呼AI時代，拯救老爺。再曬出老公拜廟照，報平安。





靠AI救命! 郁方老公中東出差 突盲腸炎急開刀

身體不舒服，還是趕快去看醫生（圖／民視新聞）





台安醫院家醫科醫師羅佳琳：「如果你餵給它（AI）的資料不夠齊全，就有可能造成錯誤的結果，AI它不可能去摸你的肚子啊，所以你就不知道，其實盲腸炎它有一個明顯的東西，叫做反彈痛，就是壓下去不會很痛，反彈的時候才痛，那是他的典型，那因為一般腸胃炎，其實是我們壓下去的時候就很痛了，反彈他還覺得輕鬆一點點，所以這個是AI沒有辦法做到的。」

AI能夠協助民眾就診，但始終無法取代醫師觸診，身體不舒服，還是趕快去看醫生，別盡信科技，否則可能遺憾終生。

