靠BL劇走紅！男星不滿被前經紀人爆想閃兵憤提告 檢認罪證不足不起訴

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〔記者吳昇儒／台北報導〕台灣新生代藝人石承泫不滿前湯姓經紀人曾透露出自己有想閃兵念頭，被周刊爆出，加上與前經紀公司演出分潤及肖像權授權等問題憤而對湯女提出違反個資法、誹謗、背信罪等告訴。台北地檢署調查後認為，雙方合約中以提及授權書可由經紀公司代簽，湯女所提及閃兵部分並無犯意，故予以不起訴處分。

台北地檢署調查後認為，雙方合約中以提及授權書可由經紀公司代簽，湯女所提及閃兵部分並無犯意，故予以不起訴處分。(記者吳昇儒攝)

演出BL劇闖出名號的石承泫日前控訴前湯姓經紀人，於2020年3月間，未經其同意，在演員肖像授權同意書上偽簽其姓名，且雙方原協議分配報酬，自己可分稅後百分之七十，但經紀公司原應支付5.9萬元的報酬，卻只給自己2萬元。

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此外，湯姓前經紀人因不滿自己於2022年11月底片面解除合約，竟在2025年3月前向媒體記者發布，自己花30萬元購買造假醫療證明取得免役體位、為逃兵刻意累積憂鬱症病歷、爺爺過世後仍利用其身心障礙識別證不繳停車費等訊息因此，要對湯姓前經紀人提出違反個人資料保護法及背信、誹謗罪等告訴。

湯女應訊時則稱，雙方簽訂合約時就有明定，得使用其姓名、肖像及簽名，由經紀人代簽本就是演藝界慣例；而雙方原先約定酬勞分配為「7：3」，隔年已調高藝人分配比例，而爭議的廣告報酬，因雙方解約糾紛，故待雙方結算完畢後，會再核算給對方。

至於，談到其逃兵問題，是因為記者談及王大陸涉嫌逃逸兵役問題，對方詢問石姓藝人的兵役問題，才會順勢回應，無妨害名譽犯意。

檢察官調查，雙方簽訂合約中，已明定經紀人得自行或授權藝人的姓名、藝名、別名及肖像等，因此湯女代授權肖像並無問題；另針對酬勞部分，湯姓被告稱目前雙方仍有解約糾紛，與背信罪無關，石男應循民事途徑進行救濟解決。

檢察官認為，湯女雖有向媒體講述石男花費30萬元購買造假醫療證明取得免役體位等言論，但石男曾回應向前經紀人提及身心狀況不佳、不想當兵等想法，當時湯女也積極幫忙尋找方法，包含精神科掛號就診等事宜，難認定有妨害名譽犯意，因此認定查無積極證據認定湯女有涉犯誹謗等犯意，罪嫌不足，予以不起訴處分。

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