面交遭詐！買家謊稱「過火辨真偽」 得手55萬金項鍊逃

台北市 / 綜合報導

一名周姓賣家透過臉書社團，與鍾姓男子相約在台北市一間餐廳，要面交一條3兩重，市值約55萬的黃金項鍊。過程中，買家鍾姓男子辯稱要跟餐廳借廚房過火，辨別黃金真偽，但之後就從後門逃逸，賣家才驚覺受騙！警方循線在48小時內，逮到有詐欺前科的鍾姓男子，但項鍊已經被他賣到銀樓。

員警VS.鍾姓嫌犯說：「20點57分，那警方在這邊出示拘票對你實施拘提。」灰衣男子在民宅門口被員警 拘提 ，警密錄陪同帶回，不發一語乖乖配合，原來他涉嫌詐騙，被警方帶回偵辦。

事發在台北市中山區一間餐廳內，鍾姓嫌犯6日中午，在臉書社團上看到周姓賣家貼文，販賣價值55萬的3兩黃金項鍊，便跟他相約當天晚上進行面交，沒想到兩人到了餐廳，嫌犯卻謊稱要跟店家借用廚房，過火辨別真偽，實際上卻帶著項鍊開車逃逸，周姓賣家這才驚覺受騙報警。

黃金價格水漲船高，以目前金價1錢要價1萬8千元，過火辨真偽只是嫌犯的拖延戰術，銀樓業者劉小姐說：「真金不怕火煉，一般的民生用火，也燒不動黃金。」

警方事調閱監視器，48小時內在新莊逮到有詐欺前科的鍾姓嫌犯，但項鍊早被他賣到銀樓，中山分局民權一派出所副所長林政宏說：「遭對方假借以拿到廚房辨別真偽為由詐騙，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分。」

周姓賣家原本要用黃金項鍊換現金，投資股票，以為面交相對有保障，沒想到還是遇上詐騙損失慘重。

