面交黃金項鍊遭詐 中山警48小時內成功拘捕

圖說：發言人臺北市中山分局民權一派出所副所長林政宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局民權一派出所115年1月6日深夜接獲周姓民眾報案，稱於餐廳與臉書社團認識的買家面交黃金項鍊時，遭買家假借至餐廳廚房過火辨別真假為由，誘騙被害人交付，被害人於現場等候多時未見買家出現，驚覺遭詐騙，共損失黃金項鍊1條，價值新臺幣55萬元。

本案經專案小組調閱周遭監視器抽絲剝繭，發現1名身穿黑色帽T男子先將車輛停放於面交餐廳附近巷弄內，徒步至餐廳與周姓民眾面交，得手後隨即駕車離去，經多方偵查確認男子身分，本分局即檢具相關資料向臺灣臺北地方檢察署及臺北地方法院聲請拘搜票，經核准後依法執行，於案發後48小時內在新北市新莊區將鍾男拘捕到案，詢後依刑法詐欺罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

中山分局呼籲，民眾面交買賣商品應提高警覺，切勿輕信對方指示交付個人財物、證件，如有發現可疑為詐騙情事，可立即撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。